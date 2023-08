Cultura Ecco gli eventi de "La Notte dei Pirati" in piazza S.Barbara 2 agosto 2023

Monte Argentario: L’arte, la musica e il canto, il mare, il teatro, le immagini video, le eccellenze del nostro territorio si incontrano e si fondono nella straordinaria cornice di piazza S.Barbara, cuore del borgo antico di Porto Ercole.

Qui la Notte dei Pirati propone tre appuntamenti per il mese di agosto : 4 agosto Caravaggio nel mondo ore 20:00 Degustazione vini, assaggi prodotti tipici della Maremma toscana. Alle 21:45 Proiezione su megaschermo del cortometraggio gitato a Porto Ercole “Caravaggio l’ultima spiaggia”. Opera completa del grande maestro con rappresentazioni teatrali. Seguirà dibattito.

11 agosto Dalla terra…al mare ore 20:00 Degustazione vini, assaggi prodotti tipici della Maremma toscana. Ore 21:45 Proiezione su megaschermo di immagini video-fotografiche. Un’immersione virtuale alla scoperta delle drammatiche testimonianze dei relittti di guerra. Indagini sul cambiamento del nostro eco sistema marino.

25 agosto …chi canta è il mio cuore ore 21:45 Le più belle canzoni d'amore eseguite al piano e alla chitarra si incontrano e si fondono con il teatro e la prosa, dove l'amore universale viene cantato e perlustrato nelle sue sfumature più nascoste, dando vita a scene a tratti comiche ed esilaranti. Gli eventi sono ad ingresso gratuito - Per raggiungere la piazza è disponibile un servizio di bus navetta da piazza S.Paolo.





