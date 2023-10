Eccellenze grossetane: gli studenti del Fossombroni incontrano Noxerior

Grosseto: Gli studenti delle classi quinte e della quarta liceo quadriennale del Fossombroni hanno partecipato a un incontro con l'amministratore delegato di Novair Noxerior Srl, Federico Guidarelli. L'azienda Noxerior produce generatori di ossigeno e azoto che hanno trovato ampia applicazione sia in ambito sanitario che in quello della conservazione e dello stoccaggio di generi alimentari. Avendo la caratteristica di essere compatti e modulari, consentono di ridurre notevolmente le spese di trasporto e di magazzinaggio. Le soluzioni proposte da Noxerior sono state adottate in 130 paesi del mondo, consentendo un grande risparmio di energia in quanto i generatori in oggetto possono anche alimentarsi con pannelli solari. Inoltre, l'autoproduzione supera i problemi del trasporto che, come abbiamo potuto verificare in tempi di pandemia, hanno determinato conseguenze molto gravi. Tutto questo è perfettamente in linea con i principi di sostenibilità oggi tanto sentiti. Presente all’incontro anche Sara Tamberi, ex studentessa del Fossombroni diplomata nel 2016 nell'indirizzo relazioni internazionali, che attualmente è addetta alle vendite estero per l’azienda. Tamberi ha parlato ai ragazzi della sua esperienza all'interno di Noxerior, della sua partecipazione alle fiere all'estero e dell'importanza di saper conoscere e parlare le lingue straniere. Attraverso questo incontro, gli studenti sono venuti a conoscenza di una realtà industriale grossetana di grande rilievo, di respiro internazionale, che ha prodotto forniture anche per l'Onu, l'Oms, gli ospedali di altri paesi e per la maggior parte dei grandi brand del settore food. Dove si legge "confezionato in atmosfera controllata", in otto casi su dieci è presente azoto prodotto da generatori Noxerior. Diversi sono i brevetti depositati da Noxerior, tutti di matrice grossetana. Per il Fossombroni è stato un onore avere la presenza del general manager Federico Guidarelli.

La dirigente scolastica Francesca Dini e l’insegnante Loredana Nuzzo, orientatore del corso, ringraziano per l'intervento ed il tempo dedicato per rispondere alle domande poste dagli studenti presenti.