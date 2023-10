Sport Eccellente performance all'Ironman 70.3 di Cervia per Michele Piergentili 4 ottobre 2023

4 ottobre 2023 157

157

Redazione

Grosseto: L'atleta di triathlon Michele Piergentili, rappresentante della società Triathlon Grosseto, ha dato il massimo di sé stesso all'Ironman 70.3 di Cervia, dimostrando una straordinaria determinazione e resistenza. La gara, che si è svolta nella splendida cornice di Cervia, ha visto Piergentili emergere come un vero campione, chiudendo l'evento in un impressionante tempo di 5 ore e 26 minuti.

L'Ironman 70.3 è noto per essere una sfida impegnativa, con distanze che mettono alla prova la forza e la resistenza di ogni atleta: 1.9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e una mezza maratona di 21 km di corsa. Ma oltre alle distanze stesse, gli atleti devono anche affrontare condizioni meteorologiche spesso difficili. Quest'anno, l'aggiunta del caldo e il sole cocente hanno reso la competizione ancora più impegnativa. Gli atleti hanno dovuto attendere sotto il sole, indossando la muta per un'ora prima della partenza, un ulteriore ostacolo da superare prima di iniziare la loro sfida. La nuotata di Michele è stata eccezionale, con una media di 1.48 min/100m. Ha completato la frazione di nuoto di 1.9 km in appena 34 minuti, dimostrando una grande abilità nell'acqua. Passando alla parte di ciclismo, Michele ha affrontato un circuito adatto all'assetto aerodinamico, con strade prevalentemente pianeggianti nella città di Cervia. Sin dall'inizio, ha spinto sui pedali con determinazione, mantenendo una media di 33 km/h, con punte di 40 km/h. Nonostante gli ultimi chilometri ventosi abbiano messo alla prova le sue gambe, ha chiuso la frazione di bici in un eccellente tempo di 2 ore e 43 minuti, dimostrando una preparazione fisica impeccabile. Dopo una rapida transizione, Michele ha iniziato la sua corsa nella mezza maratona di 21 km. La sua esperienza nella corsa si è dimostrata fondamentale, poiché è riuscito a mantenere un ritmo costante di 5.35 minuti al chilometro, con momenti di accelerazione a 5 minuti al chilometro. Nella fase finale, ha dato il massimo per guadagnare posizioni preziose e ha chiuso la gara con un tempo totale di 5 ore e 26 minuti. Michele Piergentili ha raggiunto l'82º posto nella sua categoria e il 556º posto su un totale di 2100 partecipanti. La sua straordinaria performance è stata elogiata da tutti, e la società Triathlon Grosseto è estremamente fiera di avere un atleta così talentuoso tra le sue fila. In conclusione, Michele Piergentili ha dimostrato una volta di più la sua dedizione, la sua forza mentale e la sua capacità atletica straordinaria all'Ironman 70.3 di Cervia. La sua prestazione rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno assistito a questa epica sfida, e il suo nome brillerà ancora più forte nel mondo del triathlon. Seguici





