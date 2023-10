"Ebla - La città sepolta". A Montemerano conversazione con Roberto Oriolesi

I segreti di una civiltà dove i monarchi venivano eletti e le donne avevano un ruolo di rilievo



Montemerano: Sabato 7 ottobre, alle ore 17.30, nella sala della Biblioteca di Storia dell’arte di Montemerano, Accademia del Libro ospita Roberto Oriolesi, archeologo orientalista, assistente e cultore di “Egittologia, Letteratura Copta e Antichità Nubiane”, presso il dipartimento di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma, per una conversazione su Ebla, la città sepolta.

“Quando negli anni sessanta, a Tell Mardikh, in Siria settentrionale, la missione archeologica dell’Università La Sapienza di Roma individuò il sito della città di Ebla e il suo regno, il mondo accademico internazionale si mostrò incredulo e scettico mentre gli archeologi italiani capirono di essere di fronte a un evento straordinario”, dichiara il professor Oriolesi. “Riemersa dopo secoli e secoli di silenzio, Ebla, sulla cui localizzazione le ipotesi erano fino ad allora le più svariate, si è rivelata uno dei principali centri economici del III millennio a.C.”.

La scoperta della città di Ebla è stata la più sensazionale del secondo Novecento, sicuramente dal punto di vista archeologico e in particolare da quello epigrafico, grazie allo stupefacente rinvenimento della biblioteca del palazzo reale, ricca di ben ventimila tavolette in caratteri cuneiformi. Un archivio mai scavato nell’area del vicino Oriente antico, un vero e proprio tesoro epigrafico: biblioteca nel senso più moderno del termine, contenente resoconti economici, testi storici, vocabolari bilingui, lessici e liste enciclopediche, scritti fondamentali per poter ricostruire le caratteristiche di quella civiltà. Le tavolette si presentarono di difficile interpretazione per i filologi italiani che, dopo un periodo di studi, scoprirono che la lingua usata, chiamata poi eblaita, era una varietà di cuneiforme simile ma distinto da quelli attestati in tutto il territorio della Mezzaluna Fertile. Si è capito poi che la lingua non era il solo tratto originale di questa cultura. La successione al trono non era dinastica ma avveniva per elezione e le donne rivestivano un ruolo di rilievo nella società.

Ma come mai l’antichissima civiltà eblaita scoperta dalla missione archeologica italiana, guidata per quasi mezzo secolo dal professor Paolo Matthiae, presentava differenze enormi in campo archeologico, sociale, economico, linguistico e letterario rispetto alle altre civiltà orientali? La conferenza cercherà di rispondere a queste domande.

Dialogano con il relatore Massimo Cardosa, Cristina Caporali e Denise Serra

Roberto Oriolesi, archeologo orientalista, assistente e cultore di “Egittologia, Letteratura Copta e Antichità Nubiane”, presso il dipartimento di Studi Orientali de “La Sapienza” di Roma. Specializzato in “Assiriologia, rilievi ed analisi dei monumenti antichi e Antichità Nubiane”, è stato membro di numerose missioni archeologiche in Turchia, Siria, Giordania, Egitto, Sinai, e Sudan; ha svolto ispezioni archeologiche in Grecia, in Turchia orientale e occidentale, a Creta, in Tunisia, nello Yemen, in Iran e in Egitto: Wadi Allaqi, Abu Simbel, Al Fayum, Karnak e, nella Valle dei Re: la Tomba di Tutankhamon, di Ramses II e della Regina Nefertari.