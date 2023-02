E' Vittorio Gaggi il nuovo allenatore della ASD Polisportiva Vigor Acquapendente

Acquapendente: Il toscano Vittorio Gaggi è il nuovo allenatore della ASD Polisportiva Vigor Acquapendente.

A comunicarlo la stessa Società con apposita nota informativa: “La Società Vigor Acquapendente - si sottolinea - comunica di aver accettato in settimana le dimissioni date dal Tecnico Marco De Luca al quale augura le migliori fortune per il proseguo della carriera ed aver affidato l’incarico della guida tecnica a Vittorio Gaggi che siederà in panchina già domani nella partita contro il Gradoli”.