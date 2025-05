Orbetello: E' uscito l'ultimo album di Ida Landsberg “SONGS FOR TWO" con la WOW Records in Europa e con EQ Music and Media nel resto del mondo. Si tratta di un duo acustico piano e voce con il pianista Domenico Sanna, uno dei migliori pianisti jazz italiani e la cantante jazz e bossa nova originaria di Berlino, ma residente a Orbetello.

E’ un album composto da 16 jazz standards, tra cui alcuni brani di autori famosi come Gershwin o Cole Porter, registrato nello studio 2F Recordings da Felice Tazzini, mixato e masterizzato da Simone Salvatore, Cover artwork di Riccardo Picchianti (Boobee.it).

E’ un album acustico, di solo voce e piano, molto intimo, registrato in una singola sessione “live in studio”. Un mix abbastanza equilibrato tra ballad, medium e uptime, con una decisa impronta “retrò” ispirato al jazz classico, pur presentando chiari elementi contemporanei con armonie che usano cluster e accenni al mondo impressionista. L’album rappresenta un dialogo, un incontro, una conversazione tra due artisti o, come dice il titolo giustamente, “Songs for Two”, o “Canzoni per due”.





Il pianista Domenico Sanna in Italia non ha bisogno di presentazioni in quanto è ritenuto uno dei più grandi talenti della scena jazz attuale. Solo alcuni dati biografici: è originario di Gaeta, professore di pianoforte jazz al Conservatorio di Lecce e vanta collaborazioni con Serena Brancale, Nicky Nicolai, Gegè Telesforo, Stefano di Battista, Dario Deidda, Roberto Gatto, Dario Rosciglione, Gege Munari e artisti americani come Dave Liebman, Jeff Ballard, Steve Grossman. E’ onnipresente nei jazz club e festival nazionali e internazionali e ha innumerevoli pubblicazioni musicali in essere. Si ispira a musicisti come Ahmad Jamal e George Shearing e ha passato un periodo della sua vita a New York dove si è fatto conoscere anche nella scena jazz americana.

Ida Landsberg, originaria di Berlino ma orbetellana di adozione, ho già in essere vari album pubblicati dalla casa discografica Irma Records (Bologna) e EQ Music and Media (Singapore) e ha collaborato con Frank Gambale, Ferruccio Spinetti, Papik, Marco Guidolotti, Andy Gravish, Peter de Girolamo, Francesco Poeti, Lello Pareti, Emilio Soana, Marco Caudai, Raffaele Toninelli e molti altri. Si ispira a cantanti come Ella Fitzgerald, Julie London, Chet Baker, Nancy Wilson.