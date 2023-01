E tu che talento hai? al via i corsi di teatro, fotografia e scrittura creativa

Pitigliano: E tu che talento hai? Dopo il successo delle precedenti edizioni torna a Pitigliano il laboratorio teatrale per ragazzi dai 10 ai 20 anni, promosso da Comune e dal Centro Culturale Fortezza Orsini Aps, che quest’anno hanno deciso di ampliare la proposta formativa per i giovani affiancando a questa offerta anche i corsi di fotografia e scrittura creativa, sempre rivolti alla stessa fascia di età 10-20.



Un’altra novità è il laboratorio teatrale per adulti che partirà nel mese di febbraio e si svolgerà da martedì 7 febbraio fino all’ultimo martedì di maggio, dalle ore 20 alle ore 22. Il corso di teatro per ragazzi è iniziato la settimana scorsa ma ci sono ancora dei posti disponibili per chi volesse iscriversi. Le lezioni si svolgono tutti i lunedì dalle 17 alle 19 e proseguiranno fino al mese di maggio.





Gli altri due corsi iniziano invece a febbraio: martedì 7 febbraio, alle 15 e 30, alla biblioteca comunale si terrà la presentazione e la prima lezione dimostrativa del corso di fotografia; mentre il 9 febbraio, alle 15 e 30, sempre alla biblioteca sarà presentato il laboratorio di scrittura creativa.

“L’obiettivo che ci siamo dati è quello di ampliare l’offerta ricreativa pensata per i giovani – spiega Irene Lauretti, assessore alla Cultura del Comune di Pitigliano – dando la possibilità ai ragazzi di scoprire e coltivare i loro talenti sperimentando altre discipline al di là del teatro. Per un comune piccolo come il nostro attivare tre differenti corsi è un’offerta importante e di qualità. Garantiamo, infatti, la presenza di formatori qualificati e di grande esperienza che possono portare valore aggiunto. Il corso per adulti è nato per rispondere alle numerose richieste che ci sono arrivate dai cittadini negli anni passati, quando abbiamo lanciato il corso per ragazzi. Spero che ci sia partecipazione a tutte le proposte che stiamo presentando in questi giorni perché questi laboratori sono un’occasione non solo di crescita e di acquisizione di nuove competenze ma soprattutto un modo sano e costruttivo per stare insieme ai propri coetanei”.

Il Comune di Pitigliano sostiene economicamente l’iniziativa, tramite il sostegno economico che garantiamo al Centro culturale. “La sfida ulteriore di quest’anno – aggiunge Sabrina D’Angelo del Centro culturale Fortezza Orsini – è quella di far dialogare tra loro i 3 percorsi formativi dedicati ai ragazzi. Ci piacerebbe chiudere i corsi con lo spettacolo finale a teatro, ospitando contemporaneamente nel foyer i lavori realizzati durante i laboratori di scrittura e fotografia. È bello avere a disposizione un teatro come quello di Pitigliano recentemente ristrutturato, uno spazio che è stato messo dal Comune a disposizione delle associazioni anche per organizzare iniziative come questa.”

Ma ecco le informazioni sui laboratori per ragazzi:

Corso di teatro "Fuori gli attori", Teatro Salvini piazza Garibaldi 37 Pitigliano. Le lezioni si terranno tutti i lunedì dalle 17 alle 19 fino al mese di maggio. Docente Emilio Celata Costo €20 al mese + €10 quota associativa Centro culturale Fortezza Orsini.

Corso di fotografia "Click" alla biblioteca Zuccarelli di Pitigliano. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Presentazione del corso martedì 7 febbraio, alle ore 15 e 30, alla biblioteca comunale. Docente Lietta Granato. Il corso è gratuito; si paga solo €10 di quota associativa al Centro culturale Fortezza Orsini. Inizia 28 febbraio e finisce il 4 aprile

Corso di scrittura creativa "Il sogno di Pinocchio" nel Foyer del Teatro Salvini di Pitigliano. Presentazione del corso il 9 febbraio, alle ore 15 e 30, alla Biblioteca comunale. Docente Elisabetta Casagli. Il corso è gratuito, si paga solo €10 di quota associativa al Centro culturale Fortezza Orsini. Le lezioni iniziano il 25 febbraio e proseguiranno fino al 29 aprile ogni due sabato dalle 15 alle 17.

Per info e iscrizioni 350 038 26 85.