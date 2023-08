E’ tempo di ritorno tra i banchi anche nelle aule della Confcommercio Grosseto

Al via corsi di moda, contabilità e paghe, il SAB gratuito, agenti immobiliari, senza dimenticare l’Università telematica



Grosseto: Sta per suonare, di nuovo, “la campanella” anche nelle aule della Confcommercio. Con la fine dell’estate, infatti, inizieranno le lezioni di tanti nuovi corsi di formazione, alcuni molto attesi dai grossetani.

Uno su tutti, riguarda la moda con il “corso per Modellista prototipista”, pronto alla partenza. “Dato il clamore dell’ultima edizione – spiega Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – il successo delle sfilate, il risultato in termini di occupazione delle allieve nel mondo delle grandi firme, abbiamo pensato di riproporlo quanto prima possibile. Parliamo di un settore che offre davvero tante possibilità. Secondo recenti sondaggi, mancano all’appello più di settemila tecnici nel nostro fashion system. Un vuoto da colmare con urgenza, in quanto questa carenza rischia di mettere a repentaglio il futuro dell’eccellenza Made in Italy”.

Le lezioni del corso “Modellista prototipista” di Confcommercio in collaborazione con l’Accademia di Moda Mascagni, inizieranno ad ottobre a Grosseto. Si tratta, complessivamente, di 110 ore, stage compreso. “E’ un’occasione da non perdere - aggiunge Orlando - in quanto questa volta per partecipare al corso sono disponibili delle agevolazioni forse irripetibili”.

Sempre nell’ambito delle professioni più richieste in particolare in Maremma – e basta aprire un qualsiasi sito di annunci di lavoro per poterlo verificare, Confcommercio annuncia l’imminente avvio del corso Paghe, per il quale sono rimasti solo due posti disponibili, e dell’organizzazione del corso Contabilità, in partenza ad ottobre.

Ultimi giorni ed ultime disponibilità pure per partecipare alla prossima edizione del corso per Agenti immobiliari, al via dal 19 settembre.

Altro super vantaggio, da non sottovalutare, è il corso SAB – Somministrazione Alimenti e Bevande - nella rarissima versione gratuita di Confcommercio Grosseto, in quanto inserita nel programma GOL e dunque rivolta agli inoccupati, così come il corso di Marketing, per formare persone che occupano di pubblicità anche nell’ambito digitale, sempre a costo zero per chi rientra nel programma sudddetto.

“Sono tutti corsi riconosciuti e professionalizzanti, che quindi offrono particolari garanzie di qualità e di spendibilità nel mercato del lavoro – rimarca Alessandra Merli, presidente del Cat Ascom, l’agenzia formativa della Confcommercio di Grosseto – Non ultimo, ricordiamo che presso la nostra sede è anche possibile immatricolarsi ai corsi universitari telematici di UniMercatorum. Siamo a disposizione di chi volesse conoscere meglio la sua ricca offerta formativa, fatta di corsi di Laurea nonché di Master e percorsi formativi post-Laurea. Consigliamo di valutare seriamente la comodità di frequentare una Università telematica, un’opportunità soprattutto per chi già lavora”.

Per maggiori informazioni scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it, oppure contattare il numero 0564 470111.