E' tempo di derby per il Follonica Hockey

Follonica: Arriva la 4° giornata di Campionato di serie A1 e per il Follonica Hockey è tempo di derby, sabato 28 Ottobre alle ore 20.45 infatti sulla pista di via Mercurio intitolata a Mario Parri, il CP Grosseto proverà ad interrompere la striscia positiva dei ragazzi guidati da Sergio Silva, reduci da due vittorie ed un pareggio, mentre il CP Grosseto ha collezionato due sconfitte nelle due ultime uscite. La voglia di rivalsa dei biancorossi e la voglia di conferma dei biancoazzurri sono ottimi presupposti per un spettacolo che negli ultimi anni le due compagini hanno sempre offerto.

Oltre la massima serie anche le altre categorie del Follonica Hockey saranno impegnate in questo week-end. Altro derby per serie cadetta dell'A2, sarà infatti il Casamora ad ospitare i ragazzi dell'IREN Follonica, guidati da Franco Polverini Domenica 28 Ottobre alle ore 19.00, anche loro come i fratelli maggiori reduci da due prestazioni positive.

L'U17 di Sergio Silva, Domenica 29 Ottobre alle ore 10.00, affronterà tra le mura amiche il Sarzana, obbiettivo per entrambe il primo successo stagionale. Talarico e compagni avranno il compito, davanti al proprio pubblico, di agguantare una vittoria che farebbe sicuramente bene al morale dei ragazzi.

Gli U13 del BluOptik Follonica, dopo la goleada rifilata al Viareggio Hockey nella prima giornata, saranno ospiti della pista del CGC Viareggio Domenica 29 Ottobre alle ore 17.00. I detentori del titolo nazionale hanno il compito gravoso di dimostrare a tutti in particolare al loro mister Alberto Aloisi, che anche per quest'anno vorranno dire la loro per il raggiungimento delle finali nazionali.

Ed infine i più piccoli dell'U11 guidati da Franco Polverini, affronteranno la compagine del Prato sulla pista del PalaAremeni Follonica Domenica 29 Ottobre alle ore 11.30 anche loro alla ricerca della prima vittoria di stagione.

Riposa invece la formazione dell'U19