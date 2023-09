E’ suonata la prima campanella per le formazioni dell’Atlante Grosseto al Centro Spor

Grosseto: Primo giorno di “scuola” sotto la guida del professor Nicola Stagnaro, per le formazioni dell’Atlante Grosseto, prima squadra di serie “A2” e Under 19, al Centro Sportivo di Roselle, per iniziare la preparazione ai relativi campionati che inizieranno a metà ottobre, sia con il preparatore atletico Nicola Stagnaro e l’allenatore dei portieri Simone Maroncella.



Assente giustificato per motivi di lavoro mister Alessandro Izzo, che si aggregherà ai suoi ragazzi sabato prossimo quando le due squadre ritorneranno ad allenarsi nel suo habitat naturale che è il Palabombonera.

Naturalmente le due formazioni, prima di iniziare a sudare per la preparazione, sono state ricevute da tutti i dirigenti al completo della società guidati dal presidente Iacopo Tonelli che ha voluto salutare uno per uno i “vecchi” e i nuovi arrivati e si è intrattenuto con loro per parlare delle varie problematiche che riguardano il nuovo campionato di serie “A2” anche se molti di loro hanno avuto già esperienze nel suddetto torneo.

Nei prossimi giorni la società ed il tecnico Izzo e il preparatore atletico Stagnaro parleranno anche delle prime amichevoli e la data del Memorial Sergio Franchini che dovrebbe essere sabato 16 settembre.