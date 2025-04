È ricco di appuntamenti il weekend di Pasqua a Castiglione della Pescaia

Tra tradizione, cultura e tanto divertimento per i più piccoli

Castiglione della Pescaia: Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, si rinnova la tradizionale Via Crucis drammatizzata "Con la stessa passione di Cristo" organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista. Un momento di raccoglimento e riflessione che attraverserà le vie del borgo, accompagnando i partecipanti in un cammino di fede e memoria. Partenza alle 20:30 dalla "Chiesona" per raggiungere il Castello, Piazza Solti, Via delle Mura, Via Montebello, Via San Benedetto Po, Via Manzoni.

Sabato 19 aprile l'appuntamento per i bambini della scuola per l'infanzia e primaria di primo grado è alle 10:00 in Corso della Libertà con la "Caccia al Tesuovo" alla ricerca di colorate uova di cioccolato che il coniglio pasquale Ovidio si è divertito a nascondere in paese; e ci sarà anche un coniglio acrobatico di nome Yoko.

Il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia sarà aperto nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00. Tanti sono gli eventi in programma per la "Pasqua al MuVet": sabato 19 aprile, alle 15:00, laboratorio creativo per bambini "Crea la tua ghirlanda pasquale!"; domenica 20 alle 11:00 visita guidata tematica con le archeologhe dello Staff "Miti, dèi ed eroi nella Vetulonia etrusca", nel pomeriggio alle 15:00 "Fiori, uova e coniglietti!" da realizzare con materiali riciclati e naturali nel laboratorio creativo per bambini; lunedì 21 alle 11:00 visita guidata "Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà" con le archeologhe dello Staff.

Lunedì di Pasquetta riapre al pubblico, dopo la pausa invernale, "Viaggio di Ritorno" il Giardino d'arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti. L'inaugurazione alle 15:00 con una visita guidata alla scoperta del parco con le maxi-installazioni create dal recupero, riciclo e assemblaggio di scarti e rifiuti.