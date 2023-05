E' partito il corso per formare personale in vista della stagione turistica

Follonica: È partito ieri il corso organizzato da Cescot, agenzia formativa di Confesercenti in collaborazione con Adecco.

Si tratta di un percorso formativo gratuito per cameriere di sala finanziato dal fondo interprofessionale Forma temp, destinato alla formazione di persone disoccupate da collocare in ambito lavorativo. Il corso è nato a seguito di un questionario in cui le imprese, che hanno aderito, hanno espresso le difficoltà a trovare personale formato da poter impiegare per la stagione.

«Siamo riusciti a far partire il corso trovando persone interessate alla nostra offerta. Al termine avranno ottime opportunità di lavoro» afferma Cescot formazione. Il corso, concentrato, terminerà il 15 maggio, in tempo per poter sfruttare quanto appreso nella prossima stagione estiva. «La formazione è particolarmente importante perché fornisce le basi per poter ottenere un posto di lavoro più soddisfacente. Di contro consente alle imprese di poter trovare personale qualificato, così di offrire ai clienti un servizio di maggior qualità».

Tra l'altro questa iniziativa potrebbe diventare permanente e ripetersi di anno in anno. Non solo, sempre seguendo le richieste delle imprese, potrebbe allargarsi anche ad altre mansioni, oltre che a quella di cameriere di sala» conclude Confesercenti.