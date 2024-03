E' partita la 59° Tirreno-Adriatico

Lido fi Camaiore: Al via la prima tappa della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 4 al 10 marzo e organizzata da RCS Sport. E' una cronometro individuale di 10 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore a dare il via a La Corsa dei Due Mari, assegnando la prima Maglia Azzurra di leader della classifica generale.

Il primo corridore a partire è stato Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) alle 12.35. L'ultimo corridore a partire sarà Mark Stewart (Corratec Vini Fantini) alle 15.29.

Percorso: Cronometro individuale perfettamente pianeggiante composta da una due settori praticamente rettilinei che corrono in andata e ritorno sui lungomare di Camaiore e Viareggio con soltanto alcune curve di raccordo e il “giro di boa”. Svolta a U al km 5.4 a Viareggio dove viene rilevato il tempo intermedio. Successivo rientro rettilineo al Lido di Camaiore dove una svolta a S immette nell’ultimo chilometro

Ultimi km: Gli ultimi 3 chilometri sono pianeggianti in direzione nord costituiti da un lungo rettilineo che ai 1600 m dall’arrivo presenta una coppia di curve sinistra-destra che immette sul lungomare dove a circa 300m dall’arrivo un’altra coppia di curve destra-sinistra immette nel rettilineo finale. Arrivo su asfalto larghezza 7 m.

Questa mattina si è disputata, sullo stesso percorso dei professionisti, una prova riservata alla categoria juniores con 46 partenti. Il vincitore è stato Lorenzo Mark Finn (Team 258 Protege) che ha preceduto Andrea Bessega (Borgo Molino-Vigna Fiorita) e David Zanutta (Team Tiepolo Udine).

Prima della partenza 10 atleti paralimpici della Nazionale Italiana hanno pedalato in gruppo sul tracciato della prova dedicata ai Professionisti.

Foto di Francesco Babboni

