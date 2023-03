Grosseto: E' online il Bando per partecipare alla seconda edizione di “Attraverso i Suoni” : il progetto promosso da A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione CR Firenze – con la direzione artistica di Luca Provenzani (Presidente di A.Gi.Mus. Firenze e Primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto) – che si propone di individuare giovani talenti toscani di musica classica per accompagnarli in un cammino professionale, fornendo loro le competenze necessarie per il mondo del lavoro.



Per partecipare è necessario compilare il forum di iscrizione 2023 e inviare, entro e non oltre il 26 marzo, la domanda di partecipazione scaricabile online sul sito www.attraversoisuoni.it . In questo modo, “Attraverso i Suoni” seleziona dodici gruppi musicali (under 30) o singoli musicisti (under 28) delle provincie di Firenze, Arezzo e Grosseto, che saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno.

Oltre al premio dal valore massimo di 6 mila euro, ci sono concerti dal vivo e strumenti preziosi per avviare la propria carriera, nonché un percorso di affiancamento per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali.

Le audizioni si svolgeranno a Firenze, presso l’Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze in via Folco Portinari il 31 marzo e 1 aprile 2023. A giudicare saranno i rappresentanti della direzione artistica A.Gi.Mus e una commissione esterna composta da musicisti, docenti, critici musicali, direttori artistici, prime parti d’orchestra e esperti del settore.

Per ulteriori informazioni si invita gli interessati a consultare il sito di “Attraverso i Suoni”. “Siamo felici che questo progetto sia stato riproposto e che includa anche il nostro territorio – commenta l'assessore alla Cultura Luca Agresti – Siamo certi che in città ci siano molti ragazzi di talento, che necessiterebbero maggiori iniziative di questo genere per riuscire a fare della loro passione un lavoro.”

“Attraverso i Suoni nasce dal desiderio di immettere nel mondo del lavoro musicale giovani musicisti che abbiano voglia di imparare a proporsi, a raccontarsi, a presentare al pubblico i propri programmi da concerto – commentano Gloria Mazzi e Luca Provenzani – Per costruire una carriera nel mondo della musica oggi è fondamentale essere musicisti completi e questo percorso offre tutti gli strumenti per diventarlo”.

Soddisfatto anche Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze. “Questo è un progetto che si rivolge ai giovani talenti musicali che spesso nonostante la loro passione e bravura si trovano in difficoltà nel trasformare gli anni di studio in una professione per la vita. Noi cerchiamo di dare una mano mettendo loro a disposizione gli strumenti per imparare ad esibirsi e a farsi conoscere con una proposta concertistica alla quale davvero saremo lieti di assistere”.

A testimoniare il grande valore che quest'iniziativa apporta sono i tre musicisti grossetani che hanno preso parte alla prima edizione: “Attraverso i suoni” ha permesso a noi partecipanti di vivere esperienze uniche ed entrare nel mondo del lavoro – commentano il pianista Jacopo Mai, il chitarrista Francesco de Luca e il pianista Simone Librale – In tutto questo c'è stata una squadra operativa sempre pronta a sostenerci e guidarci”.