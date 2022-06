E la vecchia schedina?

Che cos'è il vintage? Che cos'è il nostalgico? Se volessimo prendere una definizione, più o meno, da dizionario potremmo dire che si tratta di un oggetto o di una situazione che, con uno sguardo oppure un altro tipo di stimolazione sensoriale, ci porta subito alla mente quell'atmosfera di passato. Magari un pochino più idealizzato e “luccicante” di quello che era, ma sempre di passato si tratta.



Se andiamo a vedere il mondo dello sport, prendiamo dunque per comodità quello del calcio visto che siamo in Italia, è ancora più facile notare come il senso di “vintage” permanga ancora nonostante tutta l'evoluzione tecnologica che si è avuta.

Qui non stiamo certo parlando della modalità di visionare le partite (da Sky si è passati a DAZN per poi “convertirsi” direttamente allo streaming) oppure emulare i propri campioni del cuore con il gioco (una volta c'era Subbuteo ed oggi ci sono dei titoli come Pro Evolution Soccer e FIFA), ma bensì di un'altra “categoria a parte”.

Ovvero quella che consiste nel ricevere dei preziosi consigli per le eventuali scommesse (l'amico di sempre bene informato e con la Gazzetta dello Sport sottobraccio è diventato più virtuale e su Internet si trova sempre la spiegazione su come funziona il sistema al raddoppio del giorno).

Spesso e volentieri, dopo aver ricevuto le preziose “dritte” in seguito ad una lunga discussione, allo sfogliare delle pagine di almanacchi sportivi e giornali del settore, al sintonizzarsi sulle trasmissioni calcistiche di ogni tipo ed al sentimento del momento, lo scommettitore “vintage” era solito recarsi in un'edicola, in una ricevitoria oppure in una sala scommesse per giocare la famosa schedina.





Ovvio, magari c'era anche la scommessa a soldi tra amici, ma diciamo comunque che ai tempi questo era il metodo per eccellenza. Altrettanto ovviamente non è che al giorno d'oggi tale “usanza” sia caduta completamente nel dimenticatoio, ma è indubbio che con l'aumento della potenza e degli usi di Internet possa venire considerata come un metodo piuttosto scomodo e superato.

Su quel mondo in continua evoluzione che è il web di oggi, possiamo dire che la schedina è rimasta solo sotto forma di concetto visto che tutto è diventato più virtuale, tangibile, pratico e molto, ma molto, più veloce rispetto a neanche dieci anni fa.

Portali di casinò online ed app per smartphone e tablet, infatti, hanno preso il posto dei luoghi fisici per eccellenza riservati alla scommessa sportiva offrendo ed ampliando le possibilità per i giocatori.

Qui è sempre possibile scommettere su chi, in una partita, segnerà più reti, si aggiudicherà la vittoria con un determinato punteggio oppure se la squadra che gioca in casa sarà baciata dalla dea bendata. Il tutto con pochi click e con dei risultati, delle quote e delle statistiche in continuo aggiornamento.

Un ampliamento assolutamente degno di nota, poi, è la possibilità di piazzare la propria scommessa su una squadra qualsiasi di qualunque campionato e Paese del mondo. Basta solo avere un po' di pazienza ed il gioco, in tutti i sensi, è fatto!