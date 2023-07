È l’ora dello sweep: il Big Mat si prende anche gara tre

I biancorossi, guidati dal manager Cappuccini, vincono 3-1 contro il Senago



Grosseto: Tre su tre per il Big Mat Bsc Grosseto. Sul diamante di Rho i biancorossi si aggiudicano anche gara tre contro il Senago, vincendo per 3-1. L’andamento del match ha visto i grossetani passare in vantaggio nel secondo inning con Backstrom, per poi siglare il 3-0 nel terzo con Piccini e Cinelli. Nella quinta ripresa, infine, la squadra di casa ha conquistato casa base con Milani, portando il risultato sul definitivo 3-1 in favore dei toscani.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 012 000 0

Senago: 000 010 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/3), Rodriguez Reyes 6 (1/4), Diaz 5 (0/3, Cappuccini 0/0), Cinelli 9 (1/3), Backstrom 2 (0/2), Tiberi 7 (1/2), Milli DH (1/3), Pasquini Sweed 8 (1/2), Luciani 4 (0/3);

Senago: Milani 2 (2/4), Franco 5 (0/2, Armigliati 0/1), Boniardi 8 (1/3), Pestana Guia 3 (1/1), Laise 6 (0/2), Sheldon DH (1/3), Bellebono 7 (0/2, Riva 0/1), Bellandi 9 (0/2), Cristiano 4 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Faria Acosta (3.1 IP, 4 H, 1 BB, 4 SO), Marquez Coronado (1.2 IP, 1 R, 1 BB, 1 SO), Sireus (W, 2.0 IP, 1 H, 1 SO);

Senago: Medina Arrieche (L, 7.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 8 SO).

Arbitro capo: Andrea Netti

Arbitro 1B: Sebastian Iacono

Arbitro 3B: Alberto Galazzetti Muscinelli

(foto di Noemy Lettieri)