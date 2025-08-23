E' Joaquin Vargas Salafia il decimo giocatore del Circolo Pattinatori Grosseto

Grosseto: Sarà l’argentino Joaquin Vargas Salafia, 35 enne attaccante argentino con passaporto italiano, il 10º giocatore del Circolo Pattinatori Grosseto per la stagione 2025-2026. L'ufficializzazione da parte del presidente Stefano Osti è arrivata nelle scorse ore, dopo aver avuto la conferma, dopo un tira e molla durato diversi mesi, che Gaston “Tonchi” De Oro, ha deciso di appendere i pattini al chiodo, dopo una prestigiosa carriera.

Joaquin Vargas, originario di Mendoza, ha già giocato in Italia in due stagioni, nel 2020-21 con il Matera in serie A2 e nel 14-15 con il Sarzana in serie A1, dopo essere stato anche per un periodo in prova al Barcellona. Nella sua carriera argentina ha vinto ben 10 titoli con la maglia del Murialdo, con il quale ha esordito a 16 anni. Ha vinto il campionato sudamericano nel 2018 e il panamericano nel 2019. Classe 1990, ha giocato per tre stagioni, dal 2022-2023 al 2024-2025 con la formazione francese del Coutras (che lo ha ha ringraziato pubblicamente con un "Merci" nella pagina ufficiale su Facebook, allenato tra l'altro anche dal tecnico grossetano Raffaele Biancucci, con il quale nel 2023 ha partecipato alla Champions League e alla Wse Cup. Con i transalpini il neo biancorosso ha realizzato complessivamente 96 reti in 88 partite disputate ed è stato il capocannoniere dell’ultima Trophy Cup.

«E’ un giocatore nel pieno della maturità - sottolinea l’allenatore Massimo Mariotti - tecnicamente è una buona stecca, si muove bene davanti, ha una certa confidenza con il gol e ha un’altissima percentuale nelle punizioni di prima e nei rigori. Joaquin ci può dare una mano. Sarà comunque la pista a confermare il suo valore».

Joaquin Vargas si aggregherà al Circolo Pattinatori Grosseto lunedì 1° settembre, data d’inizio della preparazione in vista dell’inizio del campionato di serie A1, fissato per sabato 11 ottobre, con i ragazzi di Massimo Mariotti impegnati sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio.



