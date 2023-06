E' il grossetano Simone Guerrini alla guida dei balneari toscani

Grosseto: È il grossetano Simone Guerrini il nuovo presidente regionale Fiba, la federazione dei balneari della Confesercenti, eletto ieri durante l'assemblea della federazione balneari. Guerrini in passato aveva ricoperto la carica di presidente provinciale di Fiba, ed è alla guida della Rete balneari di Marina di Grosseto.

«Sono molto felice di questo attestato di stima ricevuto dai balneari Fiba Toscana, ringrazio per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni Stefano Gazzoli, come anche dal vicepresidente nazionale Fabrizio Lotti e dai vicepresidenti nazionali» afferma Guerrini. «Questi saranno mesi molto importanti a livello nazionale, come ha sottolineato il nostro presidente Maurizio Rustignoli; la Fiba sarà impegnata a lavorare sul tavolo interministeriale, sulla mappatura delle coste e la determinazione delle modifiche al codice della navigazione. Una volta fatta la mappatura sarà valutata la scarsità o meno della risorsa per andare a formulare una revisione del comparto demaniale di concerto con l'Europa. Solo a Grosseto si parla di 22 chilometri di costa.

Poi Guerrini parlando del proprio incarico: «Mi metto subito a disposizione dei colleghi dei soci. Cercheremo di andare a essere propositivi, come abbiamo sempre fatto, come Fiba Toscana per ovviare ai problemi e alle varie necessità che il comparto balneare, nel corso degli anni, ha dimostrato. I problemi ci sono e vogliamo risolverli».

Anche Claudio Pierini, presidente provinciale Fiba, commenta: «Siamo molto contenti dell'elezione di Simone Guerrini come presidente regionale dei balneari Confesercenti. In questi anni abbiamo avuto modo di verificare il suo impegno e la sua competenza al servizio del nostro territorio e della nostra categoria, e siamo sicuri che sarà un ottimo presidente, all'altezza e in grado di affrontare le numerose sfide che ci attendono».

Durante l'assemblea il presidente nazionale Rustignoli ha ribadito la necessità di «stabilire un valore certo per le nostre imprese. Siamo fiduciosi che nei prossimi mesi verranno condotti dei passi rilevanti per la stabilizzazione della categoria». Fiba ha espresso al tavolo la necessità di dare tempistiche certe e risposte esatte ai concessionari. Per quanto riguarda la mappatura delle spiagge Fiba ribadisce di aver «contribuito, fornito dati, e continuiamo ad essere a disposizione per dare la spinta necessaria. L’iter è avviato, ma saranno necessari ancora alcuni mesi per procedere ai primi passi fattivi. Rimane necessario parallelamente la modifica dell’art. 49 del Codice di Navigazione che mette in discussione il riconoscimento del valore degli investimenti dei concessionari».

Il sistema balneare italiano, cardine del turismo in tutta la penisola, non può continuare a vivere nell’incertezza per le imprese che lo costituiscono. «Servono strade certe e non sventolare bandiere con parole d’ordine sterili, questa è la linea sindacale di Fiba, e non ci fermeremo rispetto l’obiettivo di fare un valore certo alle nostre imprese» concludono i balneari.