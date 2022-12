E' Giulia Landi il “Miglior allievo della Toscana”

Grosseto: Sabato 21 dicembre si è conclusa all’istituto “Leopoldo II di Lorena”, indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, la preselezione al concorso “MIGLIORE ALLIEVO DELLA TOSCANA 2023” indetto dall’Unione Regionale Cuochi Toscani. La prova è stata giudicata da quattro esperti esterni: Gianpiero Cesarini, referente per l’URCT, Antonio Catani, referente dell’Associazione Cuochi di Grosseto, Lorenzo Di Roberto e Giovanni Angeletti, chef del ristorante “Arti d’Oro”.

Otto alunni dei 14 che si erano preparati per la selezione sono entrati in finale guidati dal prof. Stefano Montella grazie ai loro piatti in cui hanno coniugato originalità, creatività e competenza ai prodotti di eccellenza della Maremma. Dopo un’attenta valutazione e degustazione da parte della giuria è risultata vincitrice l’alunna Landi Giulia della classe 4 A Eno con il piatto " Delizie della Toscana ".

Giulia parteciperà alla selezione finale regionale a gennaio 2023 presso la SCUOLA TESSIERI di Pisa.