E' festa grande a Civitella Marittima

Civitella Marittima: Passione e dedizione, sempre gioviale, mai scortese hanno fatto sì che in 30 anni tanti clienti si siano affezionati a Nadia Angiolini e il suo trentennale negozio di lingerie e capi raffinati a Civitella Marittima che sabato 17 maggio pomeriggio festeggerà la ricorrenza ricevendo tutte tutti alla sua bellissima boutique, che non ha niente da invidiare ai grandi negozi dei centri commerciali, in via Costarella 16. La bella e brava Nadia nel 1995 ha deciso di aprire questa importante attività per dare un servizio a tutte quelle persone del borgo medievale maremmano toscano che, da visitare perché ha tanta storia, di capi intimi e indumenti necessari e con il tempo si sono aggiunti tanti clienti dei dintorni e anche delle città vicine. Nel negozio di Nadia si trovano intimo per uomo donna e bambino, abbigliamento donna e maglieria uomo, Artemare Club per apprezzare la sua professionalità ha ordinato uno stupendo bikini double face con ricamato il logo che verrà esposto nell’occasione e che servirà per raccontare la storia di questo tipo di capo da bagno in un evento nella sede del sodalizio a Porto Santo Stefano durante la prossima estate. Nadia Angiolini è anche una bravissima tanguera e sicuramente saranno presenti il prossimo sabato ai festeggiamenti i maestri e le allieve e gli allievi dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto di Tania Grisostomi e Luigi Bisello dove lei da anni balla. Occasione assolutamente da non perdere anche come si dice per “rifarsi gli occhi”, parola di Artemare Club!