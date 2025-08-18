E-Distribuzione sull'incendio di Cana: "Nessun surriscaldamento dell'impianto né guasti tecnici"

Campagnatico / Roccalbegna: In riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Campagnatico Pesucci sul possibile surriscaldamento di una cabina elettrica quale origine dell’incendio sulle colline di Cana, tra i territori comunali di Roccalbegna e Campagnatico, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, smentisce categoricamente e informa che nei giorni scorsi non si è verificato alcun surriscaldamento dell’impianto – che peraltro avrebbe diverse conseguenze e gestione, rispetto al fatto avvenuto – né guasti tecnici di alcun tipo; tutti gli ulteriori controlli tecnici hanno confermato che gli impianti elettrici non hanno niente a che vedere con l’incendio.



