E' dedicato alla Fondazione Il Sole il concerto di Michele Di Toro

Tecnoseal Foundry dedica il concerto “Michele di Toro piano solo” alla Fondazione Il Sole. Devolvendole l’incasso. Concerto del ciclo “Educare all’ascolto del jazz”

Grosseto: Venerdì sera alle 21:15, nel cortile di carico della Tecnoseal Foundry Srl (via Senese 193 – ingresso lato Corriere SDA) si terrà un concerto jazz di spessore, dedicato alle musiche di Waller, Tristano e Jarrett, tre interpreti assoluti e diversi del jazz contemporaneo. Ognuno con un proprio stile d’interpretare il pianoforte. Ad interpretare i tre grandi del jazz contemporaneo sarà Michele Di Toro, musicista che riesce a far convivere la tradizione con la modernità, la conoscenza della tecnica afroamericana del pianoforte con quella colta occidentale, unendo anche competenze pop folk a un già ricco bagaglio di conoscenze.

Il concerto, inserito nella programmazione “Winestoriedijazz: Educare all'ascolto del jazz”, è stato dedicato alla Fondazione il sole onlus – l’incasso sarà destinato a sostenerne le attività - Su iniziativa degli organizzatori Filippo DSoffici (Ad di Tecnoseal Foundry srl), Marco Bisdomini (imprenditore titolare di Hera srl) e Dal musicologo Maurizio Franco, già direttore da trent’anni del festival Iseo Jazz, l’Atelier Musicale di Milano, Jazz al Piccolo Teatro,fra gli altri.

Il Winestoriesjazz dal titolo mutuato dalla rivista nazionale della Scuola Europea Sommelier che patrocina l’iniziativa, arriva nell’area industriale della Tecnoseal, azienda maremmana leader mondiale nel suo settore. L’ingresso a offerta (minimo 15€) è a favore di Fondazione Il Sole; necessaria la prenotazione a: maremmatoscanameets@herasrl.it

Michele Di Toro è un musicista che appartiene a quel ristretto gruppo di pianisti jazz contemporanei che sa far convivere la tradizione con la modernità, la conoscenza della tecnica afroamericana del pianoforte con quella colta occidentale, unendo anche competenze pop e folk a un già ricco bagaglio di conoscenze. Una tecnica nella quale l’Europa colta, soprattutto quella del Novecento e il mondo bachiano, sono rimasti un sedimento culturale, non un fine in se stesso, da applicare al linguaggio performativo e improvvisativo del jazz e del mondo americano, nel quale il suo pianismo ha spaziato dal Ragtime a Keith Jarrett, dallo Stride Piano a una visione jazzistica contemporanea, per poi confluire in una più generale declinazione europea del jazz in cui tutti questi eterogenei elementi sono diventati i cardini della sua poetica. Il risultato è una musica che esce dagli schemi e si propone con grande fantasia in molteplici articolazioni, sorretta da una limpidezza di tocco, di suono e da una sicurezza tecnica tali da fare di lui un pianista di primo piano nella scena europea, riconosciuto anche a livello internazionale (non dimentichiamo la sua vittoria nel concorso intitolato all’eclettico pianista austriaco Friedrich Gulda).





In questa occasione il quarantottenne strumentista e compositore abruzzese propone un percorso che spazia in quasi cento anni di storia del piano jazz affrontando le pagine di Fats Waller, ricche e orchestrali, esempio sublime dello stride piano degli anni venti e di parte della lezione dello Swing del successivo decennio. Quindi le concettuali composizioni di un maestro quale Lennie Tristano, caposcuola di un modo di suonare in cui la dimensione europea, il controllo della tastiera, lo sguardo al mondo classico si riversavano completamente nel linguaggio e nel pensiero jazzistico. Infine, si immergerà nella visione contemporanea del pianoforte jazz sviluppata da Keith Jarrett sin nel nuovo millennio, completando un percorso di grande varietà, che riproporrà, cinquant’anni dopo, le belle e pregnanti esperienze del “jazz in fabbrica”.