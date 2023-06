È “Cinema in Festa” a Aurelia Antica Multisala

Da domenica 11 a giovedì 15 giugno ingresso a 3,50 euro

Grosseto: Da domenica 11 a giovedì 15 giugno al cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto il biglietto d'ingresso costerà 3,50 euro per tutti gli spettacoli dei film in programmazione. Un'occasione da non perdere per vedere o rivedere titoli in sala quali “La sirenetta”, “Spider-man: across the Spider-verse”, “Rapito”, oppure per recuperare i grandi film di maggio quali “Fast X” e “Guardiani della galassia – volume 3”. Inoltre sono inseriti nella promozione anche le nuovissime uscite “Transformers – il risveglio” e “The flash”, in arrivo – quest’ ultimo – giovedì 15 giugno.

Aurelia Antica Multisala, infatti, aderisce all'iniziativa “Cinema in festa”, giunta alla seconda edizione e promossa dalle associazioni di categoria con il ministero della Cultura, in collaborazione con l’Accademia del cinema italiano-Premi David Donatello. Con “Cinema in festa” cinque giorni di ingressi al cinema a prezzo unico, 3,50 euro, per tutti i film in tutti i cinema aderenti.

I biglietti per le proiezioni possono essere acquistati in prevendita online sul sito ufficiale del cinema www.aureliaanticamultisala.it, dove è possibile consultare gli orari di programmazione di tutti i film proposti.