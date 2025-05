E-Bike Argentario Tour ad Artemare Club

Monte Argentario: Tanti ciclo amatori dell'E-Bike Argentario Tour faranno sosta ad Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano domenica 18 maggio che partiranno dalla Casa del Ciclo in Via Vittorio Veneto 2 a Orbetello dopo le registrazioni e il briefing. E' previsto un indimenticabile itinerario dal cuore della Maremma alle coste panoramiche del Monte Argentario, pedalata in direzione del monte attraversando le strade che conducono al versante costiero del promontorio, tra curve che regalano scorci unici sul blu cristallino del Tirreno e viste spettacolari sulle isole dell’Arcipelago Toscano.

Un percorso di circa 50 km, privo di impegnativi dislivelli, perfetto per godersi la bellezza del paesaggio senza pensieri e dopo aver esplorato le strade sospese sull'Argentario sosteranno a Porto Santo Stefano, ospiti di Artemare Club e del comandante Daniele Busetto accolti da un aperitivo rinfrescante con un gadget ricordo, momento speciale vista mare per rilassarsi, respirare la brezza marina e scattare qualche foto prima di risalire in sella. Poi di nuovo in bici per ulteriori panorami e momenti di bellezza fino all'Azienda Agricola Cala Grande, una realtà autentica che coltiva con passione vigneti e uliveti a due passi dal mare e li una degustazione di alcune loro etichette e un pranzo rigenerante con prodotti locali, immersi tra i filari e con il profumo del mare che accompagna ogni assaggio.

Un tour speciale, un viaggio tra terra e mare dove l’orizzonte si fonde con la strada e ogni pedalata è un tuffo nella bellezza incontaminata del promontorio. Come sempre, saranno accompagnati da una guida esperta, con il supporto del furgone di assistenza della Casa del Ciclo per il rientro.

Per informazioni e prenotazioni 0564 867790 o 3533324665 – 3403529010 info@lacasadelciclo.it, si può partecipare anche con bici personale, basta prenotare!