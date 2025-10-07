E.B.T.T.: al via i corsi di formazione 2025 per il settore del turismo

Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per il settore del turismo.

I corsi sono gratuiti: rivolti ai dipendenti e titolari del settore turistico in regola con i versamenti dell’E.B.T.T; sono a numero chiuso e si svolgeranno nei mesi di ottobre/novembre e dicembre 2025.

Si precisa che il programma dei corsi, il calendario, la sede e gli orari sono inseriti nel sito www.ebtt.it (sezione corsi di formazione) e sempre all’interno della stessa pagina web è possibile iscriversi inviando la scheda allegata (saranno accettate solo iscrizioni on line).

I corsi che saranno attivati nel 2025 sono molteplici: da quelli di lingua a quelli legati al social media a quelli più settoriali (percorsi formativi legati al settore della cucina, della sala e bar e del ricevimento ). I corsi si svolgeranno sia a Grosseto, sia ad Albinia (ad Albinia verrà attivato un corso di lingua tedesca base a1 e un corso di Housekeeeping/cameriera ai piani ) e in piattaforma on line.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Servizio Grosseto dell'Ente Bilaterale Turismo Toscano Via Oberdan 11 58100 Grosseto tel/fax 0564416375 e-mail grosseto@ebtt.it (chiedere della Dott.ssa Tommasini Francesca)