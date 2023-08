E’ arrivato il "San Gennaro" a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: E' arrivato a Porto Santo Stefano San Gennaro, un bellissimo rimorchiatore Benetti di 29 metri costruito nel 1964 e poi convertito da nave da lavoro a yacht da diporto e Artemare Club l’ha salutato marinarescamente e documentato per l’Archivio Storico dello Yachting dell’Argentario.



Racconta il comandante Daniele Busetto che il progetto della Lenci Marine ha previsto il rinnovo totale delle sovrastrutture che sono state ampliate per creare un salone, la sala da pranzo e la cucina, al ponte superiore è stata realizzata una grande timoneria e la cabina armatore, sottocoperta sono state ricavate tre cabine ospiti ed una lavanderia, l'equipaggio è alloggiato in due cabine doppie a poppavia della sala macchine, arredi interni sono in teck come anche il rivestimento della coperta dei tre ponti. La conversione ha comportato un lavoro di revisione totale, sala macchine completamente revisionata, permettendo di conservare il motore originale, un Man di 1051 cavalli a 360 giri motore, i lavori di conversione sono stati realizzati presso il Cantiere Ortona Navi in Adriatico ed è stata varata per la stagione 2005. Aggiunge il comandante Busetto che la navigazione di questo tipo di yacht non è veloce ma ha condizioni di sicurezza e comfort superiori alle altre barche con ogni condizione meteo marina, da ricordare dello stesso tipo e molto conosciuti all’Argentario Mastiff, considerato un simbolo di storia navale come i rimorchiatori Prometej della Alberta Ferretti e il Sant’Andrea di Bud Spencer, entrambi trasformati in confortevoli yacht.

Occasione da non perdere una passeggiata lungo la storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano per ammirare San Gennaro e chissà che non porti bene con il suo nome a chi lo saluta, parola di Artemare Cub.