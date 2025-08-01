E' Anna Varriale il prossimo amministratore delegato di Acquedotto del Fiora

La manager, indicata dal partner privato come nuovo amministratore delegato, ha incontrato oggi i sindaci in occasione dell’assemblea dei soci, che hanno anche ringraziato Ferrari per il grande lavoro svolto in questi sei anni di crescita aziendale

Grosseto: In occasione dell’assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora che si è tenuta oggi, venerdì 1° agosto, i sindaci dei Comuni soci hanno incontrato Anna Varriale, ingegnere e manager di consolidata esperienza nel settore idrico, indicata dal partner privato Ombrone Spa come nuovo amministratore delegato dell’azienda. La nomina ufficiale è prevista nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, presieduto dal presidente Roberto Renai, in calendario per lunedì 4 agosto.

Oltre a dare il benvenuto come nuovo amministratore delegato ad Anna Varriale, già responsabile di strutture tecniche in Acquedotto del Fiora tra il 2010 e il 2016, l’assemblea dei soci ha voluto anche salutare e ringraziare Piero Ferrari per il lavoro svolto negli ultimi sei anni, caratterizzati da una importante crescita ed evoluzione aziendale, a tutti i livelli.

“Oggi è un giorno importante – spiega Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora – perché dopo l’assemblea dei soci del 17 aprile si aperto un nuovo corso, caratterizzato da un rinnovato protagonismo del territorio, come dimostra l’incontro di oggi tra i sindaci e Anna Varriale, alla quale diamo il benvenuto come prossimo amministratore delegato, felici di ritrovarla in questo nuovo ruolo dopo l’esperienza professionale già maturata nella nostra azienda in passato. Al tempo stesso, l’assemblea dei soci ha rivolto un sincero e doveroso saluto a Piero Ferrari, al quale esprimo un profondo ringraziamento per il lavoro portato avanti in questi anni, che ci ha consentito di raggiungere risultati straordinari, a nome non solo mio, ma di tutti i sindaci e di tutto il meraviglioso territorio che ci onoriamo di servire”.

Anna Varriale, ingegnere ambientale, ha ricoperto negli ultimi anni i ruoli di responsabile commerciale e direttore tutela della risorsa idrica in Acea Ato2, mentre in passato ha svolto incarichi di responsabilità in strutture tecniche anche in Acquedotto del Fiora, in particolare delle unità operative “Monitoraggio e Reporting” e “Acque Reflue”, avendo così avuto modo di conoscere sia l’azienda che il territorio servito. Ora il ritorno in Acquedotto del Fiora, alla sua prima esperienza da amministratore delegato.

Anna Varriale, insieme all’ingegner Luis Gonzalez, è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto del Fiora nel corso dell’ultima seduta, su indicazione del partner privato Ombrone Spa. I due neoconsiglieri succedono a Piero Ferrari e Andrea De Caterini. Il consiglio di amministrazione di Acquedotto del Fiora risulta quindi ad oggi così composto: per parte pubblica sono presenti i consiglieri Roberto Renai (Presidente), Roberto Baccheschi (Presidente Vicario), Andrea Corsi, Monica Fanciulli e Barbara Pinzuti; per Ombrone Spa sono presenti i consiglieri Anna Varriale, Laura Patrizia Maria Abelli, Luis Gonzalez e Carolina Sampaoli.