E’ Aldo Lorenzo Peronaci il nuovo delegato Coni per la provincia Grosseto

Grosseto: E’ stato affidato ad Aldo Lorenzo Peronaci l’incarico per il quadriennio olimpico 2025 – 2028 di Delegato Provinciale del CONI di Grosseto. Avvocato del Foro di Grosseto, ha preso parte per un decennio alle sedute di Consiglio dell’allora Comitato Provinciale CONI, ha successivamente ricoperto la carica di Presidente del Comitato Regionale F.I.B.S. - Federazione Italiana Baseball Softball per oltre dieci anni, mentre nel quadriennio da poco trascorso ha ricoperto la carica di Consigliere Federale in seno alla F.I.B.S. - Federazione Italiana Baseball Softball, da alcuni anni è Docente per le materie giuridiche accreditato presso la Scuola Regionale dello Sport, in collaborazione con la quale è stato tra l’altro Responsabile dello “Sportello Safeguarding” che ha suscitato grande interesse nell’ambito del tessuto societario dello Sport Toscano, affrontando tematiche di stretta attualità di non facile gestione, almeno nella fase della prima applicazione.





Succede alla collega Elisabetta Teodosio, che ringrazia, unitamente ai suoi collaboratori, per l’opera prestata a servizio del Territorio nello scorso quadriennio di attività. Sarà inoltre Giulia Fornai il nuovo Coordinatore Tecnico Provinciale, con Matteo Di Marzo a supporto quale Vice Coordinatore e Simone Argenti nella veste di Promoter.

Su proposta del Delegato, sono stati infine nominati i seguenti Fiduciari comprensoriali:

Francesca Fusco - Comuni di: Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Giuseppe Demi - Comuni di: Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano

Gianpaolo Ricci - Comuni di: Semproniano, Roccalbegna, Campagnatico, Cinigiano, Roccastrada, Civitella Paganico

Alessandra Marini - Comuni di: Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Seggiano

Alessandro Peronaci - Comuni di: Magliano in Toscana, Scansano, Sorano, Manciano, Pitigliano, Semproniano, Castell’Azzara

Vincenzo Sabatini - Comuni di: Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio.



