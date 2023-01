DYNAMITE 36, dopo la vittoria ad Area Sanremo ecco il nuovo singolo “Travi”

Grosseto: In radio e nei principali store digitali dal 17 gennaio “Travi”, il nuovo singolo della giovanissima band Dynamite 36, canzone che ha permesso al gruppo toscano di qualificarsi tra i 20 vincitori di Area Sanremo 2022.

La band: “Nel momento in cui si realizza che un amore passato e tanto atteso non può più tornare, si ha un forte crollo e l’unica soluzione che rimane per andare avanti è prendere coscienza del fatto che il passato non torna, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.”

“Questo brano rappresenta una continuità che stiamo dando al nostro lavoro artistico - continua il frontman Tommaso - dopo l’ultimo singolo uscito a giugno 2022, rielaborando al meglio quello che riescono ad esprimere con la loro musica.”

“Travi” è stata registrata e prodotta artisticamente da Andrea Ramacciotti, mix e master a cura di Alex Marton (Firstline Studio), regia e montaggio video di Francesco Nisi.





I DYNAMITE 36 sono: alla tastiera Raffaele Faralla (18 anni), basso Niccolò Governi (22 anni), Chitarra Francesco Bezzini (18 anni), batteria Nicola Giomi (18 anni) e voce Tommaso Ninci (19 anni). Tutti i componenti sono poli strumentisti.

Biografia

I Dynamite 36 sono una giovane Band Toscana che si è formata nel Giugno del 2019. IL loro percorso artistico è nato sui banchi di scuola del Liceo Musicale dove tutti e cinque si sono conosciuti, nei vari live presentano brani cover arrangiati nel loro stile e dopo varie esperienze dal vivo (tra cui anche all’estero in Olanda) si concentrano sulla composizione del loro primo singolo “LA RAGAZZA DEL CAMPO” che uscirà nel Luglio del 2020.La pandemia non aiuta gli artisti ma i Dynamite 36 non si scoraggiano e con entusiasmo nell’estate del 2021 partecipano a vari concorsi regionali e nazionali: Festival Summer Star(Brescia), Dilettando (Grosseto), Cantagiro (Tivoli), Musica è (Roma) riscuotendo consensi e belle soddisfazioni.

Cresce anche il loro modo di far musica indirizzando il loro genere su tendenze pop Rock in Italiano e dopo una pausa di due anni, nel giugno 2022 tornano con “OGNI NOTTE”, un brano pop-rock che dà un’impronta più decisa e concreta al progetto artistico della giovane band toscana. Le novità per i 5 ragazzi non si fanno attendere ed a settembre dopo varie selezioni online ed un pre-casting live approdano alle “Live Audition” in tv su Sky Uno della nuova edizione di XFACTOR 2022. La loro voglia di far musica e di acquisire esperienze non ha fine e con enorme piacere la band nel Novembre 2022 partecipa ad Area Sanremo. Dopo varie audizioni con più di 600 candidati entrano in finale e vincono Area Sanremo entrando nei migliori 20 artisti emergenti selezionati dalla stessa commissione del concorso con a capo il direttore artistico Amadeus. Il 2023 non può che iniziare con l’uscita di “TRAVI”, il brano che ha permesso di raggiungere la finalissima di Area Sanremo dando una continuità al loro progetto che nel corso dell’anno vedrà altre novità per i cinque giovani musicisti.