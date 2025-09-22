Dune d’Autunno ad Alberese

L’edizione 2025 di Dune - Arti Paesaggi Utopie, curato da Giorgio Zorcù per Accademia Mutamenti, si conclude al Cinema ONC di Alberese dal 25 al 28 settembre con Dune d’Autunno, rassegna breve e intensa di quattro grandi serate di spettacolo.

Alberese: Si comincia giovedì 25 settembre alle 21.15 con David Riondino in “Bocca baciata non perde ventura”, un affascinante viaggio tra musica e parole, frutto di una lunga ricerca sul Decameron di Giovanni Boccaccio; Riondino offre al pubblico un modo inedito e coinvolgente di rileggere il grande autore, che si rivela ancora oggi sorprendentemente attuale, rinnovato nel canto e nella narrazione, mantenendo lo spirito brillante e l’inesauribile capacità di incantare.

Venerdì 26, sempre alle 21.15, un omaggio a un altro grande autore, Pier Paolo Pasolini, nel 50° della scomparsa: “Pasolini In Canto”, concerto per banda popolare, cantante e attrice dedicato alle canzoni scritte dal poeta o che altri grandi musicisti gli hanno dedicato, come Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Giovanna Marini. In scena la Banda Improvvisa, formazione composta dalla Filarmonica di Loro Ciuffenna e musicisti professionisti, prodotta da Materiali Sonori e diretta da Orio Odori, che ha curato gli arrangiamenti e alcune musiche originali; alla potente musica della Banda si aggiungono per questa occasione il canto straordinario di Francesca Breschi e l’interpretazione di Sara Donzelli, che riprende alcuni “scritti corsari” del poeta e frammenti di racconti e poesie.

Sabato 27 è la volta della prima nazionale di Loco 7 Dance Theatre Company, otto artisti americani e colombiani appena sbarcati in Italia per il tour del loro spettacolo Lunch with Sonia: una danza di attori e marionette sul tema del fine vita, creato e diretto da Federico Restrepo e Denise Greber. Ispirato all’esperienza di Restrepo con la zia Sonia, che decise di porre fine alla sua vita con dignità dopo una lunga malattia, all’età di 72 anni, lo spettacolo affronta i temi della vita, dell’amore e della perdita, mettendo in risalto l'intimità e la natura molto personale della morte, come evento finale di una vita umana individuale e autorealizzata. Lo spettacolo è in spagnolo con sovratitoli in italiano.

La rassegna si conclude domenica 28 settembre con Rito, spettacolo di danza di Virgilio Sieni; in scena i danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti e la violoncellista Naomi Berrill. Lo spettacolo è un allestimento speciale di “Satiri”, pensato appositamente per il Cinema ONC; “La condizione attuale - dichiara Sieni - ci porta a considerare l’esistente come un’esperienza al bivio tra umano e animale, a scegliere la natura o la brutalità, e ci induce a riconsiderare l’amicizia come via di accesso alla natura. Il rito richiede il coinvolgimento di una collettività, e la danza si presta a laboratorio della vita, con atteggiamento vigile e divinatorio”.

Dune d’Autunno segna l’inizio della residenza artistica di Accademia Mutamenti al Cinema ONC di Alberese, che si svilupperà con diverse proposte nel triennio 2025 – 2027 per la valorizzazione di questo bello spazio, molto importante per il territorio.

Il progetto Dune è realizzato grazie ai contributi del Comune di Grosseto, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, del Parco della Maremma e della Fondazione CR Firenze, alla collaborazione di Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina e Fondazione Grosseto Cultura.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

Biglietti

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00 (soci Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina, Fondazione Grosseto Cultura, under 25 e over 65)

Prevendite

Circuito ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/dune-arti-paesaggi-utopie

Informazioni e prenotazioni

Accademia Mutamenti

tel. 388 5850722, info@accademiamutamenti.it

Si può seguire l’attività di Dune su Facebook, Instagram e sul sito www.dune-utopie.it







