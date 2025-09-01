Dune, Arti Paesaggi Utopie: un mese di eventi al Parco della Maremma,da Alberese a Principina a Mare

Grosseto: Il progetto Dune - Arti Paesaggi Utopie, curato da Giorgio Zorcù per Accademia Mutamenti, giunge alla sua settima edizione e si presenta quest’anno come una articolata successione di eventi e residenze artistiche per tutto il mese di settembre, in varie aree del Parco della Maremma, da Alberese a Principina a Mare. Questo grazie al riconoscimento del Ministero della Cultura che lo ha incluso tra i Festival Multidisciplinari di interesse nazionale, insieme al San Rocco Festival di Marina di Grosseto.





Si inizia il 5 e 6 settembre sul Fiume Ombrone con A teatro in canoa: gli spettatori vengono condotti a una performance alla Spiaggia dello Spolverino con un viaggio di un’ora in quattro canoe della Coop. Silva; ad attenderli trovano Sara Donzelli e Stefano Cocco Cantini in Madame Butterfly, riduzione in prosa della celebre opera lirica, che viene replicata quest’anno dopo il grande successo del 2024.

Subito dopo inizia il tradizionale Campus creativo di arte nella natura, nell’area della Femminella presso Principina a Mare, porta nord del Parco della Maremma, dedicato quest’anno al tema Arte e Scienza per il 50° del Parco. Dall’8 al 14 settembre una settimana di residenze di artisti, in gran parte giovani talenti under 35 selezionati da una open call nazionale, che sfocerà in due giorni di apertura al pubblico. Il 13 settembre apertura speciale con una ospitalità internazionale, il duo portoghese Sofia Dias e Vitor Roriz, con Pesaggi condivisi, una originale performance che vede due gruppi di spettatori in cuffia interagire tra loro in una pineta; successivamente la compagnia di danza Kinkaleri con KissKissYouDune, performance creata appositamente per Dune, in prima nazionale. La giornata del 14 inizia con due seminari di yoga in spiaggia, tenuti da Giada Cossu e Armando Orfeo, continua con una passeggiata naturalistica guidata da Paola Talluri e infine per tutta la giornata con visite guidate alle molte installazioni artistiche e performance di teatro, musica e danza, in ogni angolo dell’area, fino alle 19.30.

La novità del 2025 è Dune d’autunno, nuova rassegna che inaugura la residenza artistica di Accademia Mutamenti al Cinema ONC di Alberese. Si comincia il 25 con David Riondino e un racconto in musica dal Decameron di Boccaccio; il 26 un omaggio al 50° della scomparsa di Pasolini con Pasolini In Canto, con i musicisti di Banda Improvvisa, la cantante Francesca Breschi e Sara Donzelli che riprendono le canzoni scritte dal poeta, e quelle che grandi musicisti hanno scritto per lui. Il 27 la prima nazionale di Loco 7 Dance Theatre Company, otto artisti americani e colombiani appena sbarcati in Italia per il tour del loro spettacolo Lunch with Sonia: una danza di attori e marionette sul tema del fine vita. La rassegna si conclude il 28 settembre con un doppio appuntamento: al pomeriggio Dimitri Grechi Espinoza all’ex Oleificio al Centro Visite del Parco con Il significato spirituale del suono, un solo sax che sfrutta gli eche le sonorità di questo affascinante spazio, e alla sera un allestimento speciale di Rito, spettacolo di danza di Virgilio Sieni, con due danzatori e una violoncellista.

Questa edizione di Dune si inserisce in un progetto più vasto di valorizzazione della costa del Comune di Grosseto, da Marina di Grosseto a Principina a Mare ad Alberese, verso una nuova strategia di azione e di attrazione che argini i numeri negativi di presenze turistiche sul nostro territorio. Un progetto redatto e approvato dalle due Pro Loco di Marina e Principina e Pro Loco Alborensis e fatto proprio dal Parco della Maremma.

Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma: "Anche quest'anno siamo felici di accogliere all'interno del Parco delle residenze di artista che concorrono alla realizzazione di un festival di pregio. L'idea di portare varie forme di arte e di espressione nell'area protetta è in linea, infatti, con il percorso che abbiamo intrapreso con iniziative come 'Parco aperto' ed è per noi fondamentale per dimostrare che si possono coniugare attività varie con il rispetto per l'ambiente, ma anche per raggiungere un pubblico più vasto di persone, alle quali fare arrivare i nostri messaggi di educazione ambientale".

Loretta Teresini e Luca Varaglioti, presidenti delle Pro Loco di Marina - Principina e di Alberese: “Le nostre due Pro Loco stanno unendo gli sforzi per ideare nuove strategie di valorizzazione della costa grossetana, e l’apporto artistico e culturale di Dune, con le sue produzioni originali, rappresenta un valore aggiunto importante di vitalità e di rinnovamento dell’identità del territorio, e quindi della sua capacità di attrazione e riconoscibilità”.

Il progetto Dune è realizzato grazie ai contributi del Comune di Grosseto, della Regione Toscana, del Parco della Maremma e della Fondazione CR Firenze, del suo nuovo sponsor Blueland e alla collaborazione di Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina, Coop. Silva, Fondazione Grosseto Cultura, Polo Universitario Grossetano.

Informazioni, prenotazioni e biglietti: Accademia Mutamenti tel. 388 5850722, info@accademiamutamenti.it



