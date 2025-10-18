“Duetti d’arte: Anni e Josef Albers” al Polo Le Clarisse

Domenica 19 ottobre torna il laboratorio didattico a cura di Promocultura e Odeon Studio

Domenica 19 ottobre alle ore 11.00, al Polo Le Clarisse, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Duetti d’arte”, dedicato alla straordinaria coppia artistica formata da Anni e Josef Albers. Un’occasione imperdibile per avvicinare i più piccoli all’arte: tra figure e colori ispirati alle opere della coppia della prima metà del ‘900 i bambini potranno imparare intrecciando intrecciando fili e forme alla ricerca di nuove e divertenti composizioni.

L’evento, pensato per bambini dai 5 agli 11 anni, è un laboratorio didattico curato da Promocultura, in collaborazione con Petra Paoli di Odeon studio. Il costo del laboratorio è di 6 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (negli orari di apertura del museo) oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

