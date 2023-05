Due under 18 da sballo: vincono le ragazze del softball e i ragazzi del baseball

La squadra di Biagioli si è imposta 11-0 contro il Lastra a Signa, mentre quella di Verrecchia 8-7 contro le Nuove pantere di Lucca



Grosseto: Un pomeriggio perfetto quello che è andato in scena mercoledì 3 maggio, per le due squadre under 18 biancorosse. I ragazzi del Villa Croci Bsc Grosseto, guidati dal manager Danilo Biagioli si sono imposti in trasferta per 11-0 (con manifesta) contro il Lastra a Signa, in soli cinque inning. “Siamo scesi in campo – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto - con lo spirito giusto, portandoci già nella prima ripresa sul 6-0. Abbiamo giocato una buona prestazione sia in attacco che in difesa e le performance di Benelli, Di Pietro e Mangani sul monte di lancio ci hanno dato una grande mano”. Da sottolineare anche il fuoricampo interno di Edoardo Porto, il doppio di Giangrande e Galli e l’esordio di Attriti e Ginnesi.

Il prossimo appuntamento per il Villa Croci Bsc under 18 sarà mercoledì 10 maggio contro la Ymca di Castiglione della Pescaia.

Vince anche il Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball, guidato dal manager Paolo Verrecchia. Le ragazze hanno disputato una grande gara contro le Nuove pantere di Lucca, imponendosi per 8-7 nell’ultimo attacco al settimo inning. “Abbiamo giocato – spiega Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball – una super partita. Le ragazze si dimostrano puntualmente delle professioniste serie e agguerrite, forti di un clima interno alla squadra davvero positivo. Dobbiamo continuare così, continuando a crescere sotto tutti gli aspetti”.

Da sottolineare, oltre alla buona prestazione di Marianello, la grande performance di Franceschelli che ha lanciato per sette inning con tre turni in battuta, siglando due valide e un fuoricampo interno.