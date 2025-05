Due talenti della costa maremmana brillano al Campionato Nazionale UISP

Rebecca Biagioni e Rebecca Micheloni

Grosseto: Due nomi, due città, un solo grande orgoglio per la Maremma: Rebecca Biagioni e Rebecca Micheloni, entrambe classe 2006, sono state protagoniste assolute nella prima giornata del Campionato Nazionale UISP di ginnastica ritmica, portando in alto i colori delle loro città e della società per cui gareggiano, il Comitato UISP Piombino.

Rebecca Micheloni si è distinta nella specialità palla nella categoria 3^ Senior 2006 e precedenti, conquistando un ottimo quarto posto in una delle categorie più partecipate del campionato, in cui si è confrontata con ginnaste molto più grandi di lei. La sua prova, precisa e armoniosa, ha ottenuto il punteggio di 11.500, segno di una performance matura e tecnicamente solida.

Ma il trionfo porta la firma di Rebecca Biagioni, atleta Gavorranese, già campionessa regionale in entrambe le specialità, che al nazionale si è superata conquistando uno straordinario doppio oro nella terza categoria (anno 2006 e precedenti), dominando sia nella specialità palla che nella specialità nastro. Due titoli che premiano il talento, la costanza e la determinazione di una ginnasta che non smette di crescere e stupire.

Un risultato eccezionale per le due atlete e per tutto il territorio, che conferma ancora una volta il valore della ginnastica ritmica locale e l'impegno delle realtà sportive che le accompagnano nel loro percorso.