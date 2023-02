Due studenti del Polo Bianciardi premiati alla Corsa Campestre

Grosseto: L’Istituto Polo Bianciardi si è fatto onore alla Corsa Campestre: un meritevole sesto posto -su 536 studenti partecipanti - è stato conquistato dall'alunno Alessio Salvestrini, studente della 4°B Liceo Artistico, mentre Sara Lenzini, studentessa dalla 1°A Servizi Commerciali, si è qualificata per le regionali del 21 febbraio, che si terranno a a Prato alla Corsa Campestre.



La sfida grossetana della gara provinciale di Atletica Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi si è svolta la scorsa settimana al Campo “Zauli” di Grosseto ed ha visto gli studenti delle scuole grossetane gareggiare con entusiasmo ed impegno sulla distanza di 2 km sull’erba.

La Campestre è una gara di corsa in cui squadre e singoli corrono una gara su percorsi all’aperto in genere durante l'inverno; è stata, in passato, anche una specialità olimpica e ha vissuto momenti di grande popolarità tra gli appassionati del running. Da sempre la Campestre affascina ed esalta gli studenti delle scuole secondarie di primi e secondo grado, che vengono giudicati in base a tempi e squadre secondo un determinato metodo di punteggio.

Oltre ad Alessio e Sara, i ragazzi frequentanti il Polo Bianciardi che hanno partecipato alla corsa sono stati: Addessi Andrea, Idrissi Marwan, Ballarini Matteo categoria allievi, Calabrese Matteo juniores maschile, Rosati Agrileyris juniores femminile.