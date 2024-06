Due scuola al Teatro Moderno con: "Un ponte fatto di musica, danza e teatro"

Grosseto: Il 6 giugno ci sarà il consueto concerto/spettacolo conclusivo delle due scuole, che quest’anno vedrà protagonisti, nella stessa occasione, ragazzi dagli 11 ai 19 anni. Finalmente due realtà scolastiche grossetane molto dinamiche, la Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale L. Da Vinci ed il Liceo Musicale e Coreutico - la prima, storica e conosciutissima, il secondo più recente ma già molto attivo - si troveranno insieme giovedì 6 giugno, alle ore 19:00, al Teatro Moderno, l'evento sarà presentato da Carlo Sestini, per condividere il frutto di un intero anno di studio e preparazione. Un anno in cui gli studenti ed i professori di musica o danza hanno realizzato - tassello dopo tassello, con passione e con amore verso la propria professione - uno spettacolo che ha permesso a tutti i partecipanti di esprimersi secondo le proprie attitudini. La dirigente della Da Vinci (Prof.ssa Barbara Bernardini) e la dirigente del Polo Bianciardi (Dott.ssa Barbara Rosini), insieme a tutti i docenti di entrambe le scuole, hanno sostenuto questo bellissimo progetto.



Il Liceo Musicale non sarebbe esistito se la scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale Da Vinci, una realtà presente a Grosseto dal 1993, non avesse preparato il terreno e piantato, giorno dopo giorno, preziosi semi per gli anni a venire. Grazie a quei semi la passione per la musica ha spinto alcuni docenti, genitori ed alunni, a volere fortemente il Liceo Musicale, una scuola che è ormai sul nostro territorio da dodici anni e che ha formato centinaia di studenti.

Il programma proposto dalla scuola Media Leonardo Da Vinci sarà ricco e vario (foto sotto): tutti gli alunni della scuola metteranno in scena uno spettacolo musicale e teatrale sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione, dal titolo “Diversi ma amici: un’armonia di emozioni”. Il libretto della storia è frutto del lavoro e della fantasia delle alunne e degli alunni della classe prima C e nasce dall’esperienza scolastica vissuta in questo anno scolastico e dall’ascolto delle musiche eseguite dall’orchestra delle classi seconde e terze del corso ad indirizzo musicale con il coro delle classi prime e dalle danze eseguite sulle musiche. Anche le scenografie sono state realizzate a scuola, come tutto il progetto, seguito dai docenti Francesca Paganelli, Lia Montanelli, Liliana Crasmaru, Luciana Pellegrini, Laura Menchini, Francesco Iannitti Piromallo, Claudio Cavalieri, Fabio Montomoli, Paolo Bernardini, Dario Martolini, Valentina Garofoli, Marco Inchingolo, Mattia Scandurra, Ilaria Schiaretti, Daniela Prato.





Il Liceo musicale (foto sotto) presenterà un concerto molto diversificato in cui verranno eseguiti brani per solo coro (Coro degli zingari dal Trovatore), brani per coro e orchestra (Mille cherubini in coro, Inno della Champions League) brani solo orchestrali (Pomp and circumstances, Mission Impossible, Olympic spirit), e brani orchestrali che prevedono coreografie delle alunne dell’indirizzo Coreutico, ideate dalle Prof.sse Patrizia Porti e Sara Di Ieso (One da “Chorus Line”, Valzer dei fiori). La parte musicale, come già è avvenuto per il recente saggio delle formazioni da camera - lo scorso 24 maggio -, è stata realizzata durante i Laboratori di Musica di insieme grazie al lavoro dei docenti Debora Andolina, Lorenza Baudo, Andrea Brunori, Domenico Colucciello, Andrea Coppini, Sandro Failla, Jana Theresa Hildebrandt, Michele Lanzini, Michele Makarovic, Antonello Mango, Maristella Mariani, Gloria Mazzi, Massimo Merone, Emanuele Pisanò, Alfredo Scognamiglio, Jamil Zidan.





L’arte, dunque, si fa ponte: dirigenti, docenti ed alunni sono felici di poter presentare questo momento conclusivo all’insegna della musica, del teatro e della danza, che permetterà ai ragazzi delle due scuole di condividere un’esperienza arricchente e formativa.