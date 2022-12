Due partite a Forte dei Marmi venerdì per le squadre dell’Hc Castiglione

In pista l’under15 e l’under19. Domenica invece match per l’under13 al Casa Mora contro il Sarzana



Castiglione della Pescaia: Sempre ferma la serie A2 e la serie B, nel fine settimana in pista le formazioni giovanili dell’Hc Castiglione. Venerdì “doppia” trasferta a Forte dei Marmi. Alle 19 per primi ascendere in pista sono gli under15, arbitro Luca Lossi di Forte dei Marmi, per il recupero della 1° giornata; a seguire alle 20,30 toccherà agli under19 sfidare i pari età, arbitro Donato Minonne di Forte dei Marmi, per il recupero della terza giornata di campionato. Domenica in pista lo Skipper Beach Club: per il recupero della 4° giornata al Casa Mora, arbitro Matteo Galoppi di Follonica, la sfida alle 17 è contro il Gamma Innovation sarzana.