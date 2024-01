Due nuovi moduli galleggianti per i pontili di Santa Liberata: approvato l'atto di indirizzo

Orbetello: Novità in arrivo per l'ormeggio nel canale di Santa Liberta con il nuovo atto d'indirizzo della giunta di Orbetello che predispone l'acquisto di due nuovi moduli galleggianti che andranno ad aggiungersi a quelli già posizionati.



Dopo la decisione di acquisire i pontili esistenti, la giunta municipale di Orbetello ha approvato, nei giorni scorsi, un atto di indirizzo che prevede l'acquisto di altri due moduli galleggianti al fine di predisporre un allungamento dell'ormeggio dedicato alle piccole imbarcazioni da diporto.

L'iter per l'acquisizione dei pontili galleggianti è iniziata alla fine dello scorso anno con l'affidamento dell’incarico per effettuare l’ispezione subacquea dei 600 metri di struttura, utile alla valutazione degli stessi pontili al fine di acquisirli a patrimonio del Comune: una procedura che permetterà all'amministrazione comunale di risolvere la questione iniziata nel 2012, quando i pontili vennero installati dai cantieri di Santa Liberata a seguito delle gare di assegnazione degli specchi acquei.

Mentre la procedura di acquisizione va avanti, gli amministratori lagunari predispongono un ulteriore investimento sulle strutture che vanno a comporre il sistema di ormeggio del canale: «E' un atto volto a garantire una maggiore fruibilità dell'ormeggio – spiega il consigliere Ivan Poccia, capogruppo di maggioranza che detiene la delega alle attività nautiche e demaniali – e migliori servizi, un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo dell'area come avevamo promesso in campagna elettorale».

Con l'atto di indirizzo è stato dato incarico agli uffici di stilare un piano di fattibilità tecnico/economica: «Un primo modulo galleggiante verrà acquistato presto - conclude Poccia - l'altro dopo l'approvazione del piano operativo. Ricordiamo che la piccola nautica è una realtà estremamente importante per il nostro territorio e stiamo lavorando per accrescere logistica e servizi, al fine sia di rispondere ai bisogni esistenti, ma anche con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un settore economicamente strategico».