Due nuovi immobili ospiteranno temporaneamente gli uffici comunali Servizi demografici elettorali

Grosseto: L'Amministrazione comunale ha individuato gli immobili da affittare per il trasferimento temporaneo degli uffici dei servizi demografici ed elettorali in attesa di trovare una sede definitiva nei locali di via Unione Sovietica. La scelta degli immobili è avvenuta sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute mediante avviso pubblico.

I locali individuati sono due: il primo si trova in via Oberdan 5 ed è appartenente a Rama S.p.a. e il secondo appartiene a Marc'Aurelio s.r.l. ed è ubicato in via Damiano Chiesa 20.

“Il Comune, nell'ambito del Pinqua, ed in particolare nell'ambito del recupero di spazi ed immobili, aveva previsto la demolizione del compendio immobiliare pubblico di via Saffi, che risultava incongruo nel tessuto edilizio del centro storico e la sua ricostruzione con l'inserimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica dedicati a giovani coppie, servizi integrati all'abitare e al piano terra un presidio di uffici pubblici dell'Ente – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Edilizia pubblica Riccardo Ginanneschi -. Ovviamente i servizi pubblici nei due nuovi immobili saranno già funzionanti prima del trasferimento degli uffici da via Saffi in modo tale che la continuità del servizio al pubblico sia sempre garantita”.