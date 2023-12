Due nuovi dissuasori di velocità in centro a Bibbona

Saranno installati nei prossimi giorni: limite a 50 km/h



Bibbona: Nei prossimi giorni saranno installati nel capoluogo due dissuasori di velocità in gomma sulle vie Vittorio Emanuele all’altezza del civico 26 e via San Rocco di fronte al civico 34. Il limite su queste viabilità è a 50 chilometri orari e i due dissuasori saranno entrambi presegnalati come previsto dal Codice della Strada.

“Si tratta di un intervento mirato a garantire la sicurezza dei pedoni su due strade di accesso al centro - spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza Enzo Mobilia -. Abbiamo ricevuto numerose richieste dai cittadini in questo senso che abbiamo accolto andando ad intervenire con queste installazioni che mirano a far moderare la velocità con cui gli automobilisti transitano su queste due vie, in particolare nel periodo estivo quando l’affluenza di visitatori nel nostro centro storico aumenta esponenzialmente”.