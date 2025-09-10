Due nuovi defibrillatori installati agli impianti sportivi di Montemerano e Saturnia

Un investimento di 5.000 euro per rendere più sicure le aree dedicate allo sport delle frazioni

Manciano: L’Amministrazione comunale di Manciano prosegue il proprio impegno per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini e degli sportivi. Al campo sportivo di Montemerano e al campetto polivalente di Saturnia sono stati installati due nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE), strumenti fondamentali per garantire un intervento immediato ed efficace in caso di emergenza cardiaca.

Queste installazioni, per una spesa di 5.000 euro da parte del Comune, rappresentano un passo importante per rendere sempre più sicure le strutture sportive del territorio, frequentate ogni giorno da giovani, famiglie e associazioni. Il Comune, insieme alle realtà locali, intende così promuovere una cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute, assicurando la presenza di dispositivi salvavita in luoghi di aggregazione e sport.



