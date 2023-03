"Due morsi alla mela". La simbologia nell'ultima scultura di Lea Monetti

Grosseto: Lea Monetti, maremmana DOC, rappresenta la Maremma nell’Arte oltre i suoi confini.

La sua opera più recente, "Due morsi alla mela", rappresenta il punto di svolta di un percorso artistico in cui la mela - carica del suo simbolismo millenario - è stata un elemento ricorrente, ma non protagonista nei suoi lavori.

La storia artistica di Lea Monetti dedicata alla mela, comincia nella sala polivalente della Parrocchia della Santissima Immacolata di Grosseto in cui, nel 1987, mise, nelle mani dell’angelo della “Cacciata dall’Eden” di Masaccio, invece della spada una mela e Adamo ed Eva volsero le spalle all’albero con il serpente. Con questo affresco aveva già idealmente realizzato il “recupero dell’Eden”. Ci sono voluti tutti questi anni per capire che il punto focale del suo interesse non era realizzare belle Sculture ma sdoganare la mela dal mito della colpa e renderla simbolo della condivisione. Le civiltà vengono condizionate dai simboli ed il mito della colpa grava sulle donne ancora oggi da noi e soprattutto in altre parti del mondo. Perché cambino le mentalità deve cambiare il simbolo del mito altrimenti è inutile parlare di parità. «Vorrei che la mela - dice Lea Monetti - con due morsi contemporanei fosse adottata da tutti, indossata e usata in tutte le sue rappresentazioni come messaggio di amore e condivisione». Ecco infatti che da simbolo del consumo unilaterale la mela, nel pensiero di Lea Monetti, diventa simbolo di condivisione.

«Crescere in Maremma - ci dice Lea Monetti - ha un grandissimo valore per molti fattori, non escluso quello della necessità di doverne uscire per continuare a crescere. Tutto questo comporta uno sforzo che diventa l’energia che aiuta ad andare avanti ed a raggiungere maggiori soddisfazioni. Grosseto mi ha onorata con il titolo di Commendatore e Firenze con quello di Accademico ad honorem dell’Accademia Delle Arti del Disegno. Attualmente mi divido fra il mio casale sulla senese, Firenze e Pietrasanta dove porto a termine le sculture in bronzo».



Lea Monetti è attualmente impegnata con le sue sculture nella mostra "Forma e Anima", inaugurata lo scorso 4 marzo e visitabile fino al 29 marzo nella Sala delle esposizioni della Accademia delle Arti del Disegno, in Via Ricasoli a Firenze. In esposizione le opere di 25 scultori dell'Accademia.