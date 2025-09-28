Due manager italiani del food&wine tra i migliori under 40 a Business Elite Awards 2025

Il settore agroalimentare e dell’ospitalità di eccellenza Made in Italy celebra due giovani manager

Simone Marigliani (General Manager del Borgo Scopeto Wine & Country Relais) e Daniele Bartocci (manager agroalimentare presso TreValli) sono stati ufficialmente inseriti nella prestigiosa classifica “Top 40 Under 40” dei Business Elite Awards 2025, con headquarter a Toronto.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 26 novembre presso il The St. Regis a Roma, cornice d’eccezione per un riconoscimento che punta a valorizzare i giovani professionisti europei under 40 distintisi per leadership, innovazione e impatto nei rispettivi settori. Il giovane Simone Marigliani in Toscana, nel Chianti, guida con visione strategica una delle strutture ricettive più rappresentative della zona, con un forte orientamento alla sostenibilità e all’enoturismo di elevata qualità. Dal suo canto Daniele Bartocci, manager e giornalista assiduo frequentatore della Toscana e Versilia, si è distinto negli ultimi anni per il suo impegno nella comunicazione e sviluppo del business agroalimentare del noto brand lattiero-caseario TreValli.

L’inserimento nella Top 40 Under 40 rappresenta un segnale positivo per il comparto food & wine italiano, che continua a generare talenti capaci di coniugare tradizione e innovazione, contribuendo alla competitività del sistema enogastronomico nazionale. Il riconoscimento conferma l’importanza crescente di figure professionali under 40 nel rilancio e nella trasformazione del settore, in un contesto sempre più orientato all’internazionalizzazione e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.







