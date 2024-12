Due incontri pubblici per presentare il nuovo Piano Strutturale e il Piano Operativo

Monte Argentario: L’Amministrazione comunale di Monte Argentario invita la cittadinanza a partecipare a due incontri pubblici dedicati alla presentazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo, recentemente adottati dal consiglio comunale. Gli eventi rappresentano un’importante occasione per conoscere i contenuti strategici e le principali azioni previste dagli strumenti urbanistici, nonché per ricevere informazioni sulle modalità di presentazione delle osservazioni.

Gli incontri si terranno lunedì 16 dicembre e per favorire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini e delle cittadine, saranno organizzati in luoghi e momenti diversi della giornata: il primo dalle 11:00 alle 13:00 a Porto Ercole, presso le ex scuole elementari sul Lungomare Andrea Doria; il secondo dalle 14:30 alle 16:30, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale a Porto Santo Stefano.

La struttura sarà invece la stessa per entrambe le sessioni: dopo i saluti istituzionali del Sindaco, lo Studio di architettura Viviani, incaricato della redazione dei piani, presenterà i principali contenuti strategici e le azioni più significative previsti dai due strumenti urbanistici. Seguirà un approfondimento sulle modalità e i termini per presentare le osservazioni, che, come previsto dalla normativa, potranno essere inoltrate nei 60 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT, ovvero entro il 3 febbraio 2025. Gli incontri si concluderanno con una sessione di domande e risposte.

Gli incontri sono aperti a tutte le persone interessate, con l'obiettivo di proseguire l’azione di informazione e confronto sui due piani iniziata con il percorso di partecipazione Argentario domani.

L’incontro del pomeriggio nella sala del consiglio sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune e accessibile dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it

Inoltre, per favorire il confronto diretto tra i professionisti e l’Ufficio di Piano, ai tecnici e ai rappresentanti degli ordini professionali del territorio sarà inoltre riservato un incontro, con la presenza dello Studio Viviani, il prossimo 18 dicembre alle ore 14:30 a Porto S.Stefano nella sala consiliare.