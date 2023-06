Due incidenti stradali in poco tempo, nessuna grave conseguenza per persone coinvolte

Grosseto: Due incidenti stradali oggi in poco tempo, senza nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. Il primo, nel comune di Castell'Azzara, sulla SP 34 dove un uomo di 56 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscito di strada. All'arrivo sul posto la squadra Vigili del Fuoco, considerato che l'uomo era già stato preso in consegna dal personale sanitario ed appartenente senza ferite visibili, ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Intervenuti anche Automedica di Pitigliano, Croce Rossa di Pitigliano e Pegaso 2. Il paziente è stato trasportato in codice 2 all'Ospedale Misericordia di Grosseto con ambulanza della Croce Rossa.

Il secondo incidente è avvenuto nel comune di Capalbio sulla strada provinciale n. 75 che da Capalbio conduce a Pescia Fiorentina. Due uomini, a bordo di un furgone adibito al trasporto di materiale da catering, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è uscito di strada abbattendo una pianta ad alto fusto. Lievi ferite per i due occupanti. La squadra dei pompieri intervenuti sul posto ha provveduto a rimuovere la pianta che, a causa dell'impatto, invadeva la sede stradale. Personale sanitario del 118 sul posto.



(nella foto l'incidente avvenuto a Capalbio)