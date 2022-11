Due giorni di iniziative a vent’anni dal Social Forum di Firenze

Firenze: Sarà una due giorni intensa quella che Regione Toscana e Comune di Firenze, in collaborazione con la biblioteca delle Oblate, dedicheranno ad un anniversario significativo: i venti anni dal Social Forum Europeo che si tenne, con grande successo di partecipazione e contenuti, dal 6 al 9 novembre 2002 a Firenze con l’intento di dare soluzioni sociali alle questioni globali.



Il compito di illustrare l’iniziativa è affidato agli attuali presidenti della Regione e sindaco di Firenze, Eugenio Giani e Dario Nardella, ma anche agli allora presidenti e sindaco, Claudio Martini e Leonardo Domenici. I loro contributi, così come l’intero programma, si possono trovare collegandosi a https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23864028/FGTG-A5_Programma-v10%20(1).pdf/b40f0885-ac5a-1477-9b78-e191a669a366 dalla home page del sito della Regione Toscana.

Il programma prenderà il via alle 16.45 di lunedì 7 all’Auditorium della biblioteca delle Oblate in via dell’Oriuolo 24 a Firenze con la proiezione del docufilm “Firenze, il nostro domani” girato nel giorni del Social Forum. Un’ora dopo l’inaugurazione della mostra “Firenze e la Toscana a vent’anni dal Social Forum Europeo alla quale seguirà un dibattito su “Istituzioni, associazioni, giovani, un dialogo ancora possibile”.

E’ invece tutta volta al femminile la seconda giornata del dell’iniziativa. Si comincia alle 9.45, sempre alla biblioteca delle Oblate, con il dibattito su “Le donne e le istituzioni. Per un’Europa più giusta e solidale” al quale interverrà tra le altre, dopo il saluto del presidente Eugenio Giani, la commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli.

Alle 11.30 la tavola rotonda dedicata a “Le donne e la pace tra non violenza e resistenza” alla quale parteciperà tra le altre l’inviata Rai, Lucia Goracci.

Alle 15.15 l’iniziativa conclusiva su “Donne, scienza, conoscenza per uno sviluppo umano equo e sostenibile” con la presenza, tra le altre della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza e della rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci.