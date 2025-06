Due giorni di Formazione Internazionale: Follonica ospita l'eccellenza dei portieri di hockey pista

Concluso con successo lo Stage Portieri "OK Porters 2" al Capannino, tra metodologia innovativa, scambi culturali e la presenza di Alenquer Benfica.

Follonica: Si è svolto nei giorni 14 e 15 giugno 2025, presso il palazzetto Capannino di Follonica, lo Stage Portieri, evento formativo dedicato ai giovani portieri delle categorie Under 13 e Under 15, con la partecipazione di una delegazione portoghese dell’Alenquer Benfica. Lo stage ha rappresentato l’evento conclusivo del progetto europeo “OK Porters 2”, promosso in collaborazione tra i partner Follonica Hockey 1952 e Alenquer Benfica.

I giovani atleti portoghesi sono giunti nella città del Golfo nella giornata di venerdì e sono stati accolti dal presidente del Follonica Hockey 1952, Franco Ciullini, che ha dato il benvenuto ufficiale a nome della società ospitante.

I lavori si sono aperti sabato mattina con un collegamento da remoto di Leonardo Barozzi, che, impegnato contemporaneamente nel Progetto Promote in qualità di coordinatore federale, ha tenuto una lezione teorica dedicata a uno studio sulla psicologia, motivazione e aspettative dei giovani portieri. Barozzi ha seguito durante l’anno i portieri locali insieme al tecnico follonichese Giovanni Menichetti. Durante le due giornate, i partecipanti sono stati coinvolti in un programma completo: lezioni frontali, tecnica individuale, esercitazioni situazionali con giocatori, preparazione fisica e una match simulation conclusiva.

Lo staff tecnico è stato guidato dal tecnico portoghese Pedro Gonçalves, che ha proposto numerose lezioni innovative sul metodo di allenamento del portiere moderno, e dal preparatore fisico follonichese Luca Grossi, che ha curato in modo approfondito lo sviluppo fisico e la preparazione mentale del portiere, temi approfonditi anche in una lezione teorica dedicata.

A supporto dei due responsabili, hanno collaborato i giovani tecnici Ale Del Viva, Ernesto Maggi, Ale Grossi e Mattia Polverini, coordinando con competenza i gruppi sul campo.

Lo stage ha incluso anche momenti di aggregazione, tra cui i pranzi condivisi presso La Madonnina e un momento di svago al mare nella giornata di domenica.

In chiusura, è intervenuto Andrea “Doria” Tosi, storico portiere del Follonica Hockey 1952, che ha raccontato la propria carriera e l’esperienza con “gli Immarcabili”, squadra con cui ha conquistato molti dei trofei oggi esposti nella sala dove si sono svolte le lezioni. Tosi ha poi condotto una lezione pratica di tecnica individuale.

La società follonichese rivolge un ringraziamento particolare a tutti i Giovanissimi giocatori di movimento che si sono messi generosamente a disposizione dello staff tecnico durante le sessioni di match simulation, contribuendo in modo fondamentale alla riuscita del lavoro in pista. Un sentito grazie anche a tutti i dirigenti del Follonica Hockey 1952 che, con impegno e spirito di squadra, hanno collaborato alla perfetta organizzazione e gestione logistica dell’evento.

Lo stage si è concluso domenica sera con il saluto collettivo ai partecipanti e ai tecnici, in un clima di entusiasmo e collaborazione internazionale.