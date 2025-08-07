Due giorni di festa con la Contrada Poggio: a Castel del Piano torna “#cantachetipassa” e la Festa Titolare

Due giorni di festa, per bambini e buongustai, nel centro storico.

Castel del Piano: La Contrada Poggio, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano, organizza due giornate di festa nel cuore del centro storico per "#cantachetipassa" e per celebrare la tradizionale Festa Titolare. L’appuntamento è in Piazza Colonna giovedì 7 e venerdì 8 agosto, con un programma ricco di iniziative dedicate a bambini, famiglie e a tutta la cittadinanza.

Si parte giovedì 7 agosto con l’evento “#cantachetipassa”, un pomeriggio all’insegna del gioco, della musica e della condivisione. Dalle ore 17:00, Piazza Colonna ospiterà l’animazione per i più piccoli (3–6 anni) con truccabimbi, giochi e baby dance a cura di La Ciacchy. In contemporanea, in Piazza Bellavista, si svolgerà un’attività di orienteering per bambini dai 6 ai 10 anni, organizzata in collaborazione con Orienteering Amiata. La premiazione dei partecipanti è prevista alle 18:45 in Piazza Colonna.

Dalle ore 19:00 apriranno gli stand gastronomici, con la possibilità di cenare anche con un menù dedicato ai bambini al costo di 10 euro. La serata proseguirà alle 21:30 con il concerto live della band iDonkey, per una notte di musica e divertimento aperta a tutti.

Venerdì 8 agosto si terrà invece la tradizionale Festa Titolare. Il programma prevede, alle ore 18:00, la Santa Messa presso la Chiesa Piccina, seguita, alle 19:30, dall’inizio della festa in Piazza Colonna e dalla riapertura degli stand gastronomici in cui sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione come trippa e fegatelli (sarà possibile l'asporto). A seguire si esibiranno gli sbandieratori della contrada.

Due giornate pensate per vivere insieme il paese, tra tradizione, allegria e spirito di comunità. La cittadinanza è invitata a partecipare.