Due giorni dedicati agli Etruschi con i Musei di Scarlino

Scarlino: I Musei di Scarlino, con il Comune e la collaborazione della società Past Experience, hanno organizzato un weekend dedicato alla storia etrusca per celebrare le “Le giornate degli Etruschi” promosse dalla Regione Toscana. Sabato 17 settembre, dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare, con ingresso libero, il museo etrusco di piazza Guelfi (centro urbano capoluogo), dove sono raccolti i reperti provenienti dagli scavi di Pian d’Alma. Sempre nelle stesse sale espositive alle 17 si terrà la conferenza dei volontari dell'associazione archeologica Odysseus, che racconteranno la loro esperienza nella valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare degli scavi della necropoli di Casenovole, i cui reperti sono oggi in mostra a Grosseto, al Museo archeologico e di arte sacra della Maremma.

A seguire, l’archeologa Giuditta Pesenti, che ha dedicato i suoi studi agli etruschi di Pian d’Alma, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle storie racchiuse negli oggetti conservati nelle vetrine del museo di Scarlino. Domenica 18 settembre, invece, tornerà a vivere l’insediamento etrusco più importante di Pian d’Alma, Poggio Tondo, con la necropoli di cui si conoscono quattro tumuli del VII secolo a.C. e la fattoria del VI secolo a.C., per raccontare ai cittadini l’importante ruolo avuto dall’area di Scarlino nelle dinamiche di affermazione della vicina città etrusca di Vetulonia. Dalle 10.30 alle 17.30, gli archeologi dei Musei di Scarlino e di Past Experience allestiranno alcuni percorsi didattici ed educativi dedicati a bambini e adulti: sono previste anche alcune attività di archeologia sperimentale a cura di Riccardo Chessa dell’associazione Archeoworld, dedicate alla civiltà etrusca e al contesto naturalistico di Poggio Tondo. Alle ore 10.30 e alle 14.30, sarà possibile partecipare al trekking “Nella terra degli Etruschi: alla scoperta delle Bandite di Scarlino”, a cura di Tuscany Discovery con la guida Lorenzo Lo Polito. A seguire, alle 11.30 e alle 16, sono in programma le visite alla necropoli di Poggio Tondo e alla fattoria di Pian d’Alma. Sarà possibile fermarsi a mangiare portandosi il pranzo al sacco. Per informazioni e prenotazioni: info@pastexperience.it, 339 7544894.