Si, due gentildonne di Artemare Club alla Settimana Velica Internazionale dei record a Livorno, appena conclusa con le premiazioni domenica scorsa, Agnese Gargiulo e Monica Pizzoli, entrambe hanno ricevuto nei scorsi anni il blazer dell’associazione, nella foto con l’ammiraglio comandante l’Accademia Navale Lorenzano Di Rienzo, la prima alla sua sinistra nella foto giudice di gara wing foil e vicepresidente della classe e la seconda nota velista imbarcata sul Corsaro II della Marina Militare che ha vinto la regata Chica Loca.

Racconta il comandante Daniele Busetto che la Settimana Velica Internazionale è con la Barcolana la manifestazione velica più importante d’Italia e conosciuta nel mondo anche per i tanti eventi a terra che fanno partecipare la cittadinanza e varie decine di migliaia di pubblico, quest’anno festeggia il suo ottavo anniversario con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ospitato sette regate valide come prima tappa del campionato nazionale della Federazione Italiana Vela con 500 imbarcazioni ed equipaggi per 1200 persone di tanti Circoli Velici che hanno fatto squadra e sponsor importanti, è conosciuta in Italia e all’estero per la partecipazione delle Accademie militari straniere e per la prestigiosa Regata dell’Accademia Navale di 630 miglia marine ottava edizione vinta dal catamarano foiling Falcon di Matteo Uliassi che ha tagliato il traguardo di ritorno a Livorno impiegando 4 giorni e 17 ore. La SVI è un importante esempio di organizzazione da copiare anche per eventi velici più piccoli, parola di Artemare Club!